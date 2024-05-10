Otomobil karşı şeride geçip yolcu otobüsüne çarptı
Karabük'te seyir halindeki bir otomobil karşı şeride geçerek yolcu otobüsüne çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Karabük'te yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Berkan K. idaresindeki otomobil, Şehit Ateşe Reşat Bulvarı'nda karşı şeride geçerek, Şükrü S. yönetimindeki yolcu otobüsüyle çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanındaki Berkay K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Otobüsteki yolcular ise firma tarafından gönderilen başka bir otobüsle yollarına devam etti.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.