Otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
Antalya'da otomobilin muz serasına uçtuğu kazada 28 yaşındaki sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 27 yaşındaki Ayşe Begüm Gidemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı
Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasına uçan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.
OTOMOBİL MUZ SERASINA UÇTU
DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) iddiaya göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan muz serasına uçtu.
İKİ KİŞİ YARALANDI
Kazada sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen ve beraberindeki Ayşe Begüm Gidemen (27) yaralandı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada yaralanan Mustafa Bahadırhan Gidemen, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Begüm Gidemen ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Mustafa Bahadırhan Gidemen hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.