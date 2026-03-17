        Otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı | Son dakika haberleri

        Otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

        Antalya'da otomobilin muz serasına uçtuğu kazada 28 yaşındaki sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 27 yaşındaki Ayşe Begüm Gidemen hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 15:07
        Otomobil muz serasına uçtu: 1 ölü

        Antalya'nın Alanya ilçesinde muz serasına uçan otomobilde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken, 1 kişi de yaralandı.

        OTOMOBİL MUZ SERASINA UÇTU

        DHA'nın haberine göre kaza; saat 08.00 sıralarında Antalya'nın Alanya ilçesinde meydana geldi. Mustafa Bahadırhan Gidemen (28) iddiaya göre kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan muz serasına uçtu.

        İKİ KİŞİ YARALANDI

        Kazada sürücü Mustafa Bahadırhan Gidemen ve beraberindeki Ayşe Begüm Gidemen (27) yaralandı.

        EKİPLER SEVK EDİLDİ

        Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        HASTANEYE KALDIRILDI

        Kazada yaralanan Mustafa Bahadırhan Gidemen, Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne, Ayşe Begüm Gidemen ise Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Mustafa Bahadırhan Gidemen hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

