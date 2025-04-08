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        Haberler Ekonomi Otomobil Otomobil ticaretine Trump etkisi: Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı - Otomobil Haberleri

        Otomobil ticaretine Trump etkisi: Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı

        Otomobil üreticisi Volkswagen Grubunun (VW) lüks otomobil markası Audi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın uygulamaya koyduğu ek tarifeler nedeniyle ABD'ye araç teslimatını askıya aldığı açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 07:55 Güncelleme: 08.04.2025 - 07:55
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        Audi, ABD'ye araç teslimatını askıya aldı
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        Almanya'nın önde gelen otomobil dergisi Automobilwoche’nin haberine göre, Audi, bayilerine mektup göndererek, 2 Nisan'dan sonra ABD'ye giren tüm araçların şimdilik bekletileceğini ve bayilere teslim edilmeyeceğini bildirdi.

        Bayilerden stoklarını azaltmaya odaklanmaları istendi. Audi'nin şu anda ABD'de yeni tarifelerden etkilenmeyen 37 bin otomobili bulunduğu belirtildi.

        ABD'DE EN ÇOK SATILAN Q5 MODEL ARAÇ, MEKSİKA'DAKİ AUDİ FABRİKASINDA ÜRETİLİYOR

        Audi'nin ABD'de fabrikası bulunmuyor ve şirket bu ülkede satılan tüm araçlarını yurt dışından getiriyor. ABD'de en çok satılan Q5 model araç, Meksika'daki Audi fabrikasında üretilirken, geri kalan modeller Almanya, Macaristan ve Slovakya'daki fabrikalardan geliyor.

        Alman basınında yer alan haberlerde, Audi’nin ana şirketi Volkswagen ise Meksika'dan ve limanlardan trenle araç teslimatını geçici olarak durdurdu. Şirket, fiyatlandırma konusunda nisan ortasına kadar netlik sağlanmasını bekliyor.

        ABD'DE OTOMOBİL İTHALATINA YÜZDE 25'LİK GÜMRÜK VERGİSİ UYGULANIYOR

        Öte yandan, 3 Nisan'dan bu yana ABD'de otomobil ithalatında önceki yüzde 2,5'lik orana ek olarak yüzde 25'lik gümrük vergisi uygulanıyor. Mayıs ayından itibaren 150 otomobil parçası kategorisi de ek ücrete tabi olacak.

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