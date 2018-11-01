Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi, Pınar Mahallesi, Kıyıboyu Caddesi'ndeki bir parkta büfede bekçilik yapan Bekir İçigen (39) gece işe geldi. Havanın soğuk olmasından dolayı ısınmak için kömür koyduğu el yapımı ocağı yaktı. İHA'nın haberine göre, bir süre sonra uykusu gelen İçigen, ocağı kendisine ait hafif ticari aracın içine koyduktan sonra kapı ve pencereleri de kapatarak arka koltuğa yattı.



Sabah büfeye gelen baba Recep İçigen, araç içinde oğlunu uyandırmak istedi ancak bir türlü uyandıramadı. Bunun üzerine araç içindeki ocağı gören baba zehirleneceğini düşünerek hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler İçigen'i Adana Şehir Hastanesine kaldırdı. Ancak İçigen'in karbonmonoksit zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Oğlunun ölüm haberini alan baba adeta yıkıldı.

2 çocuk babası Bekir İçigen'in cesedi otopsi için adlı tıp kurumu morguna kaldırdı. Otopsinin ardından İçigen'in cenazesi toprağa verildi.Olay yerine gelen polis ekipleri ise, araç içindeki ocağın hala yandığını belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ