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        Otomobildeki yangın ormana sıçradı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Haziran 2026 - 15:12 Güncelleme:
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        Otomobildeki yangın ormana sıçradı

        Adana'nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilde çıkan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        AA'da yer alan habere göre Hacıhasanlı Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle çevredeki ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve ilçe belediyesi ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

        Fotoğraflar: DHA

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