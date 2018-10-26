Kaza, saat 07.00 sıralarında Avcılar Haramidere TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İHA'nın haberine göre; yolun karşısına geçmeye çalışan 69 yaşındaki Sadık Perçin’e otomobil çarptı. Çarpanın etkisiyle Perçin yere yığıldı. Perçin’e çarpan otomobil daha sonra personel taşıyan servis aracına çarparak kaza yerinden kaçtı.

KAÇAN OTOMOBİLİN BULUNMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Sadık Perçin’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen polis kaza yerinde önlem aldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Sadık Perçin’in cenazesi morga kaldırıldı. Öte yandan kaza nedeniyle trafik akışı bir müddet tek kontrollü bir şekilde sağlandı.

Cenazenin kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Olay yerinde inceleme yapan ekipler görgü tanıklarının ifadelerini alarak kaçan otomobili bulmak için çalışma başlattı.

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