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DHA

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde, yol kenarında otomobilinin lastiğini değiştirirken TIR'ın çarptığı psikolog Beyazıt Erol (42), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ankara-Niğde otoyolu üzerindeki Acıkuyu mevkisinde meydana geldi. Adana'dan hemşire eşi Ayhanım Erol ile birlikte Ankara'ya gelen Beyazıt Erol yönetimindeki 01 ALR 394 plakalı otomobilin sol ön lastiği patladı. Bunun üzerine doktor Erol, lastiği değiştirmek için aracı emniyet şeridine çekti. Bu sırada Mehmet Ö. yönetimindeki 38 AGN 782 çekici ve 38 AGN 375 dorse plakalı TIR, lastiği değiştirmeye çalışan Erol'a ve otomobile çarptı. Beyazıt Erol olay yerinde hayatını kaybederken eşi kazayı yara almadan atlattı.

Kazanın ardından gözaltına alınan TIR sürücüsü, sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Osmaniye Devlet Hastanesi Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezi'nde görev yapan psikolog Erol'un hemşire eşini Ankara'ya sınava getirdiği belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.