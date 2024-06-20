Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza? | Son dakika haberleri

Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza? | Son dakika haberleri

Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza? Ankara'da, yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı 35 yaşındaki Melek Akgül, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü aynı yaştaki Öykü Y.'nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

Demirören Haber Ajansı Giriş: 20.06.2024 - 16:06 Güncelleme: 20.06.2024 - 16:06 facebook

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