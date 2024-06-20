Otomobille üzerinden geçti! Ölen de ezen de kadın ve alkollüydü! Bu nasıl kaza?
Ankara'da, yolda yürürken aldığı alkolün etkisiyle düşen gece kulübü çalışanı 35 yaşındaki Melek Akgül, otomobilin çarpmasıyla hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü aynı yaştaki Öykü Y.'nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve alkollü olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Ankara'da kaza, saat 03.00 sıralarında, Altındağ ilçesi Çankırı Caddesi'nde meydana geldi. Gece kulübünde çalışan Melek Akgül (35), iş yerinden çıktıktan sonra yolun ortasında yürürken aldığı alkolün etkisiyle dengesini kaybedip düştü.
OTOMOBİL ÜZERİNDEN GEÇTİ
DHA'da yer alan habere göre bu sırada plakası henüz öğrenilemeyen Öykü Y. (35) yönetimindeki otomobil, Akgül'ün üzerinden geçti.
KADIN SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI
Başka bir gece kulübünde çalıştığı belirtilen Öykü Y. kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Akgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
YAKALANAN KADIN SÜRÜCÜ DE ALKOLLÜ VE MESLEKTAŞI
Çalışma başlatan polis Öykü Y.’yi yakalayıp, gözaltına aldı. Öykü Y.’nin de başka bir gece kulübünde çalıştığı ve yapılan kontrolde alkollü olduğu tespit edildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.