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Otomotiv endüstrisinde rekor ücret artışları

Otomotiv endüstrisinde son yılların en yüksek ücret artışları görülmeye başlandı. Japon otomotiv üreticisi Toyota, çalışanlarının son 20 yılın en büyük maaş artışı ve ikramiye ödemelerindeki artış talebini kabul etti. Toyota'nın rakibi bir diğer Japon Honda da, 1990'dan bu yana en büyük zam oranına imza attı. Avrupa merkezli otomotiv grubu Stellantis ise, dünya çapındaki çalışanlarına toplamda 2 milyar euro ikramiye dağıtacağını duyurdu

Otomotiv endüstrisinde rekor ücret artışları

Küresel çapta yükselen enflasyon, otomotiv endüstrisinde de karşılık buldu.

Japon otomotiv üreticisi Toyota, sendikanın son 20 yılın en büyük maaş artışı ve ikramiye ödemelerindeki artış talebini kabul edeceğini söyledi.

Toyota'nın yeni başkanı olması beklenen Koji Sato, müzakerelerin ilk turunda sendikanın taleplerini tam olarak kabul etme kararının sadece Toyota için değil, aynı zamanda endüstri için de öncü olduğunu söyledi.

Toyota ve 357 bin Toyota grup çalışanını temsil eden sendika federasyonundan yapılan zam oranı hakkında bir detay verilmezken, taban ücret artışının son yirmi yılın en büyük artışı olduğu vurgulandı.

HONDA 1990'DAN BU YANA EN BÜYÜK ARTIŞI YAPTI

Toyota'nın açıklamasından birkaç saat sonra bir başka Japon üretici Honda da, sendikanın yüzde 5'lik ücret artışı talebini kabul ettiğini bildirdi Honda'da yapılan aylık ortalama 92.70 dolar maaş artışı, 1990'dan bu yana en büyük zam rakamı oldu.

Japonya'da on yıllardır süren deflasyonun ardından, enflasyon yüzde 4 civarına çıkarak son 40 yılın en yüksek seviyesine yükseldi. Japonya'nın, enflasyona karşı tüketimi canlandırmak için ücretleri artırma konusunda her zamankinden daha fazla baskı altında olduğu belirtiliyor.

Japonya Başbakan Fumio Kişida, iş dünyasına yönelik ücret artışlarını hızlandırma çağrısı yapmış, ücret artışlarının fiyatlardaki hızlı artışın altında kalması durumunda stagflasyona dönüş uyarısında bulunmuştu.

STELLANTIS'TEN 2 MİLYAR EURO İKRAMİYE

Japonya otomotiv sektöründe çalışanlarının ücret artışlarının yanı sıra, Stellantis cephesinde de şirket çalışanlarını sevindiren bir gelişme yaşandı.

Yapılan açıklamada, şirketin, 2022 mali sonuçlarına ve hem küresel hem de yerel satış rakamlarına dayalı olarak dünya çapındaki çalışanlara bu yıl 2 milyar euro ikramiye dağıtacağı duyuruldu.

Stellantis CEO'su Carlos Tavares, "Stellantis'in 2022'de elde ettiği rekor performans sonuçları sayesinde, dünya çapındaki Stellantis çalışanlarına 2 milyar eurodan fazla kâr paylaşımı ve değişken ikramiye dağıtacağız" dedi. Tavares, bu rakamın geçen yıla göre 200 milyon euro daha fazla olduğunu bildirdi.

Geçen yıl gelirlerini yüzde 18 artırarak 179.6 milyar euroya taşıyan Stellantis, kârını ise yüzde 26 artışla 16.8 milyar euroya taşıdı.

FCA ve PSA birleşmesi ile kurulan Stellantis bünyesinde, Abarth, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Maserati, Opel, Peugeot, Ram ve Vauxhall markaları ile, Free2move ve Leasys mobilite şirketleri faaliyet gösteriyor.

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