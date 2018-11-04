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Otomotiv sektöründe satış sıralaması değişti

Bu yılın ocak-ekim döneminde döviz kurlarındaki sert hareketler ve sektördeki yoğun rekabetin etkisiyle yüzde 32,6 daralan otomotiv pazarında birçok markanın satış sıralamasındaki yeri değişti

04.11.2018 - 12:11 | Güncelleme:  AA
Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de 2018'in ocak-ekim döneminde 379 bin 274 otomobil, 105 bin 753 hafif ticari araç satıldı. 485 bin 27 olarak gerçekleşen toplam pazar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32,6 daraldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında en çok satılan marka sıralamasında Renault zirvedeki yerini korudu. Renault liderliği bırakmasa da pazardaki daralmaya paralel satışları yüzde 29,9 azalarak 68 bin 135'e indi. Aynı dönemde marka, pazar payını ise yüzde 13,5'ten yüzde 14'e çıkardı.

Geçen yılın 10 ayında sıralamada dördüncü olan Ford, bu yıl 52 bin 700 satışla ikinciliğe yükseldi. Ford'un satış adedi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 35,3 azaldı.

En çok satış yapan marka sıralamasında 52 bin 340 adetle üçüncülüğünü koruyan Volkswagen, geçen yılın 10 ayında 88 bin 251 araç satmıştı. Böylece Volkswagen'in sattı araç adedi yüzde 40,7 geriledi.

HONDA 4 BASAMAK YÜKSELDİ

Bu yılın 10 ayında otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarında Fiat 52 bin 235 adetle dördüncülüğe geriledi. Fiat geçen yılın aynı döneminde 89 bin 791 adetlik araç satışı ile ikinci sırada yer almıştı. Hyundai ise 28 bin 949 adetle beşinci sıradaki yerini korudu.

2017'nin ocak-ekim döneminde sekizinci sırada yer alan Toyota, bu dönemde 24 bin 838 satışla altıncılığa yükseldi. Dacia, 23 bin 366 adetle bir basamak gerileyerek listede yedinci oldu. Peugeot ise 22 bin 738 adetle bir basamak yükselerek sekizinci sıraya çıktı.

Listede 2017'nin 10 ayında 13'üncü sırada bulunan Honda, 22 bin 435 satışla dokuzuncu oldu. Mercedes-Benz, 19 bin 500 adetlik satışla listede onuncu sırada yer aldı.

Bu dönemde Fiat, Hyundai, Toyota, Dacia ve Peugeot'ta satış rakamları sırasıyla yüzde 41,8, yüzde 28,4, yüze 25,9, yüzde 35,4 ve yüzde 22,9 geriledi.

VOLVO SATIŞLARINI EN ÇOK ARTIRAN MARKA

Bu yılın ocak-ekim döneminde binin üzerinde satış rakamına ulaşan markalar incelendiğinde, 3 marka satışlarını artırırken, 22'sinin satışlarında düşüş görüldü.

Satışlarını geçen yılın 10 ayına göre en çok artıran marka yüzde 44,4 ile Volvo oldu. Volvo, bu yılın ocak-ekim döneminde 4 bin 482 satış gerçekleştirdi. Volvo'yu yüzde 10,2'lik artışla Honda ve yüzde 7,8'lik yükselişle Mitsubishi izledi.

Söz konusu dönemde satışları en fazla azalan Citroen oldu. Geçen yılın 10 ayında 20 bin 355 adetlik satışa ulaşan Citroen, bu yılın aynı döneminde 10 bin 212 satış yaptı. Bu markayı yüzde 41,8'lık düşüşle Fiat, yüzde 40,7'lik azalışla Volkswagen ve yüzde 40,2'lik daralmayla Audi takip etti.

Markaların 2018 ve 2017 yıllarının 10 ayında ulaştığı satış adetlerine göre sıralaması şöyle:

Sıralama MARKA Ocak-Ekim 2017 Ocak-Ekim 2018 Yüzde Değişim Fark (Adet)
1 RENAULT 97.238 68.135 -29,9 -29.103
2 FORD 81.467 52.700 -35,3 -28.767
3 VOLKSWAGEN 88.251 52.340 -40,7 -35.911
4 FIAT 89.791 52.235 -41,8 -37.556
5 HYUNDAI 40.406 28.949 -28,4 -11.457
6 TOYOTA 33.526 24.838 -25,9 -8.688
7 DACIA 36.197 23.366 -35,4 -12.831
8 PEUGEOT 29.486 22.738 -22,9 -6.748
9 HONDA 20.355 22.435 10,2 2.080
10 MERCEDES-BENZ 27.198 19.500 -28,3 -7.698
11 NISSAN 24.996 17.533 -29,9 -7.463
12 OPEL 34.044 17.485 -48,6 -16.559
13 SKODA 18.479 16.545 -10,5 -1.934
14 CITROEN 20.369 10.212 -49,9 -10.157
15 BMW 13.667 10.047 -26,5 -3.620
16 AUDI 16.135 9.647 -40,2 -6.488
17 SEAT 13.059 8.776 -32,8 -4.283
18 KIA 11.616 7.579 -34,8 -4.037
19 VOLVO 3.106 4.485 44,4 1.379
20 MITSUBISHI 3.027 3.262 7,8 235
21 SUZUKI 3.118 1.932 -38,0 -1.186
22 JEEP 1.781 1.580 -11,3 -201
23 ISUZU 1.844 1.575 -14,6 -269
24 IVECO 1.925 1.218 -36,7 -707
25 SUBARU 1.195 1.109 -7,2 -86
26 LAND ROVER 1.462 921 -37,0 -541
27 MINI 1.041 854 -18,0 -187
28 MAZDA 1.067 831 -22,1 -236
29 KARSAN 1.178 737 -37,4 -441
30 PORSCHE 537 498 -7,3 -39
31 SSANGYONG 531 286 -46,1 -245
32 DS 89 206 131,5 117
33 ALFA ROMEO 267 165 -38,2 -102
34 JAGUAR 286 138 -51,7 -148
35 LEXUS 74 47 -36,5 -27
36 MASERATI 49 40 -18,4 -9
37 SMART 104 26 -75,0 -78
38 INFINITI 90 18 -80,0 -72
39 FERRARI 11 17 54,5 6
40 ASTON MARTIN 17 12 -29,4 -5
41 BENTLEY 12 8 -33,3 -4
42 LAMBORGHINI 4 2 -50,0 -2
  TOPLAM: 719.095 485.027 -32,6 -234.068



 

 

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