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Otomotiv tedarik sanayisi 2021'de toparlanma bekliyor

Otomotiv tedarik sanayi 2020 yılını yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı. Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği'nden (TAYSAD) yapılan açıklamada, 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatının yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolara gerilediği ve bu dönemde sektörün ciro kaybının ise 22 milyar TL’yi bulduğu kaydedildi. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Otomotiv tedarik sanayicilerinin kasasından geçen yıl 3 milyar TL eksildi. 2021'in toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1.5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" dedi

Otomotiv tedarik sanayisi 2021'de toparlanma bekliyor

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD),2020 yılını değerlendirerek 2021 yılına ilişkin beklentilerini paylaştı. TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybı ile tamamladı.

Verilen bilgiye göre, pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi. Yapılan açıklamada, 2020 yılında otomotiv tedarik sanayinin ihracatının yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolara gerilediği ve bu dönemde sektörün ciro kaybının ise 22 milyar TL’yi bulduğu bildirildi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, "Otomotiv tedarik sanayicilerinin kasasından geçen yıl yaklaşık 3 milyar TL eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde 3 milyar TL civarında kayıp yaşaması sektör için önemli bir kayıp oldu. 2021 yılının dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu sene ülkemizde araç üretiminin yüzde 13 artışla 1.5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz" açıklamasında bulundu.

'HAYATTA KALMAK İÇİN YENİ TEKNOJİLER ŞART'

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen Kemal Yazıcı, "Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız gereken bir konu. Elektrikli araçlara gereken teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’de uygun ortamın yaratılmasına destek olmak istiyoruz. TOGG CEO’su Gürcan Karakaş ile tedarikçilerimizi bir araya getirdik. Karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. TOGG’un Türkiye’nin yerli, milli aracı olarak ortaya çıkması, aracın fikri ve sanayi mülkiyet haklarına sahip olması, tasarım ve kullanılacak teknolojiye karar verebilme yetkisinin olması tedarik sanayimiz açısından büyük bir şans" bilgisini paylaştı.

Avrupa’da elektrikli araçların payının beklentileri aştığını ve sektördeki değişimin öngörülerden hızlı gerçekleştiğini kaydeden Yazıcı, "Bundan 10 yıl sonra eğer elektrikli araçlara özgü yeni parçaların üretimine geçemezsek, tedarik sanayinin cirosu yarı yarıya düşecek ve belki firmaların yarısı olmayacak. Otomotiv sektörünü küresel üretimde ilk 10’a taşımak adına 4 ana öncelik belirledik. Yeni teknolojiler, rekabetçi tedarik sanayi, ihracat artışı ve güçlü dernek başlıkları altında çalışmalarımıza hız verdik. Şu anda 14'üncü sıradayız" ifadelerini kullandı.

'VW YATIRIMI TEKRAR GÜNDEME GELECEK'

Volkswagen'in (VW) Türkiye yatırımından vazgeçme kararı ile ilgili de görüş bildirdi.

Yazıcı, Alman üreticinin kararının koronavirüs pandemisi ile ilgili olduğunu kaydederek, "Volkswagen Covid-19 etkisi nedeniyle 2020 yılında küresel olarak üretimini yaklaşık 2 milyon azaltmak zorunda kaldı, yani ilave 2 milyon boş kapasite ortaya çıktı. Kapasite fazlalığını olduğu bu dönemde böyle bir yatırımı hiçbir yönetici göze alamaz ve yapamaz. Bu konunun ileriki yıllarda tekrar gündemimize geleceğini düşünüyorum" diye konuştu.

'TÜRKİYE'Yİ YURTDIŞINDA ANLATIYORUZ'

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca ise otomotiv sanayinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliği ile çalışmalar gerçekleştirdiğini duyurdu.

Kanca, "Amacımız Türkiye otomotiv sektörünü tanıtmak. Otomotiv sektörümüz hakkındaki pozitif algıyı daha yukarılara çıkarmak. Bununla birlikte, Türkiye markasının algısını büyütmek ve ihracatımızı artırmak istiyoruz. Almanya, Fransa ve İngiltere’ye odaklandık" diye konuştu.

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