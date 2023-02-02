Otomotivde Ocak rekoru

Öyle ki, otomobil ve hafif ticari araç pazarı 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 54.5 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 50.5 artış gösterdi.

Sektörde, yıl sonu pazar büyüklüğü ise 2022 ile benzer seviyede öngörülüyor.

Pazarın Ocak ayında bu seviyeyi görmesinde tüketici tarafındaki ertelenmiş talebin geri dönmesi ve piyasadaki yatırım amaçlı alımların etkili olduğu belirtiliyor.

Otomobil satışları, Ocak'ta geçen yıla göre yüzde 28.5 oranında artarak 37 bin 288 adet, hafif ticari araç pazarı da yüzde 49.3 artarak 13 bin 606 adet oldu.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı yılın ilk ayında 50 bin 894 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil pazarı gövde tiplerine göre incelendiğinde ise, en çok tercih edilen gövde tipi SUV otomobiller oldu. SUV'lar yüzde 56.6 pay ile 21 bin 94 adet satış rakamı elde etti.

Buna göre, C segmenti otomobiller 20 bin 419 adetle yüzde 54.8 pay, B segmenti otomobiller 13 bin adetle yüzde 34.9 pay aldı.

Otomobil pazarı segmentlere göre değerlendirildiğinde, pazarın yüzde 90.1’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu.

Hafif ticari araç pazarı da, 10 yıllık Ocak ayı ortalama satışlara göre yüzde 66.6 arttı. Böylece, Ocak ayında son 10 yılın rekoru kırılmış oldu.

SUV otomobilleri, yüzde 25.4 pay ve 9 bin 455 adet satış ile Sedan, yüzde 15.4 pay ve 5 bin 726 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.

Ocak'ta satılan otomobil pazarı motor tipine göre bakıldığında da, benzinli otomobil satışları 25 bin 562 adetle yüzde 68.6 pay, dizel otomobil satışları 5 bin 17 adetle yüzde 13.5 pay, hibrit otomobil satışları 4 bin 335 adetle yüzde 11.6 pay, otogazlı otomobil satışları bin 303 adetle yüzde 3.5 pay aldı.

Yılın ilk ayında Türkiye'de bin 71 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti.