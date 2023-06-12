Otomotivde üretim ve ihracat artışı

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Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2023 yılının ocak-mayıs dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Buna göre, yılın ilk 5 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 616 bin 342 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise ise yüzde 30 artarak 386 bin 427 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 642 bin 82 adedi buldu.

Yılın ilk beş aylık döneminde ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 6 oranında artış gösterdi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 28 artarken, hafif ticari araç grubunda üretim yüzde 3 seviyesinde artış yaşandı.

Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 75 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 75, kamyon grubunda yüzde 92, otobüs-midibüs grubunda yüzde 48 ve traktörde yüzde 81 seviyesinde gerçekleşti.

İHRACATTA YÜZDE 16 ARTIŞ

Yılın ilk beş aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 9 artarak 415 bin 276 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22 artarken, ticari araç ihracatı ise yüzde 8 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 8 bin 590 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2023’ün ilk beş aylık döneminde yüzde 14 ile sektörel ihracat sıralamasında zirvedeki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk beş aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2022 yılının aynı dönemine göre yüzde 16 artarak 14,6 milyar dolar oldu.

Euro bazında ise yüzde 18 artarak 13,6 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 18 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 14 oranında arttı.

PAZAR 5 AYDA YÜZDE 60 BÜYÜDÜ

2023’ün ilk beş ayında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60 artarak 466 bin 379 adet düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 59 oranında artış sağladı ve 340 bin 37 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk beş ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarında yüzde 65, ağır ticari araç pazarında yüzde 56, hafif ticari araç pazarında ise yüzde 66 büyüme sağlandı.

2023 yılı ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 34, hafif ticari araç pazarında yerli araç payı ise yüzde 54 olarak gerçekleşti.