İstanbulBaşakşehir'de alışveriş merkezi otoparkına girmek isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca takla attı.

Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İHA'nın haberine göre, alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında durmak isteyen kadın sürücü, fren yerine gaza basınca kaldırma vurdu, ardından da takla attı. Kazayı gören alışveriş merkezinin güvenlik görevlileri ve çevrede bulunan esnaf hemen sürücünün yardımına koştu ve durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Aracın içerisinden çıkartılan sürücüye ilk müdahaleyi olay yerine gelen sağlık ekipleri ambulansta yaptı.

'KADINA YARDIMCI OLDUK, ARAÇTAN ÇIKARDIK'

Kazayı gören ve kadını aracın içerisinden çıkaran Hasan Uludağ, "Ofisteydik bir ses geldi dışarıya çıktık. Araç herhalde hızlı girmiş, küçük alanda ters dönmüş şekilde duruyordu. Sonra kadına yardımcı olduk ve araçtan çıkardık. Kadında bir şey yoktu çok şükür. Ambulans geldi ama kendisi hastaneye gitmek istemedi" dedi.

KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan yaşanan o anlar ise çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından da kaydedildi. Görüntülerde kadın sürücü alışveriş merkezine giriş yaparken yavaşlıyor ancak daha sonra hakimiyetini kaybederek önce kaldırıma vuruyor daha sonra da takla atıyor.