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        Haberler Ekonomi Otomobil Otosan'ın Romanya'da ürettiği ilk araçlar yollara çıkıyor - Otomobil Haberleri

        Otosan'ın Romanya'da ürettiği ilk araçlar yollara çıkıyor

        Ford Otosan fabrikalarında üretilen yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, kombi ve van gövde seçenekleriyle Türkiye'de pazara sunuldu. Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç unvanına sahip

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 14:10 Güncelleme: 23.12.2023 - 14:10
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        Otosan'ın Romanya'da ürettiği ilk araçlar yollara çıkıyor
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        Ford'un Avrupa'daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, tasarım, mühendislik ve üretim sorumluluğunu üstlendiği yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier'i kombi ve van gövde seçenekleriyle Türkiye’de pazara sundu.

        Yeni nesil Courier'in araç mimarisi, müşteri ihtiyaçları ve beklentileri temel alınarak, Ford Otosan tasarımcıları ve mühendisleri tarafından geliştirildi.

        Ford Türkiye İş Alanı Lideri Özgür Yücetürk, tasarımından üretimine kadar her aşamasında Ford Otosan imzasını taşıyan Courier'in, Türkiye'nin ve Avrupa'nın ticari araç lideri pozisyonuna ulaşmalarına büyük katkı sağladığını belirterek, "Tasarım odaklı düşünce anlayışıyla geliştirdiğimiz yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier modellerimiz de segmentinde referans noktası olacak" ifadesini kullandı.

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        Yeni Courier serisi, yeni benzinli ve dizel güç aktarma sistemleri seçeneklerinin yanı sıra 8 vitesli otomatik şanzımanla da alınabilecek.

        Yeni Tourneo Courier'in benzinli EcoBoost motoru, 6 ileri manuel şanzımanda 100 PS ve 125 PS seçenekleriyle gelirken, 7 ileri otomatik şanzıman 125 PS güç sağlıyor. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu da 100 PS güç üreten 6 manuel vitesli şanzımanla bir arada bulunuyor.

        Yeni nesil Ford Transit Courier'in benzinli versiyonu, 6 vitesli manuel şanzımanla 100 PS güç sağlayan, 7 vitesli otomatik şanzımanla 125 PS güç sağlayan 1.0 litre EcoBoost motor seçeneklerine sahip. 1.5 litre dizel EcoBlue motorlu versiyonu ise, 100 PS ve 250 Nm tork üreten 6 manuel vitesli şanzımanla birlikte geliyor.

        ROMANYA'DA ÜRETİLİYOR

        Katlanabilir arka koltukları sayesinde 2,45 metreküplük bagaj hacmi sunan araçta, kombide 4+1 oturma özelliği sayesinde koltuklar kapalı değilken 5 kişilik kapasiteyle yolculuk yapılabiliyor.

        Yapılan açıklamaya göre, yeni Transit Courier'in tekerlek kemerleri arasında 1,22 m olan 1,8 m yük uzunluğu, iki euro palet yük taşıyabiliyor. Transit Courier’de de mevcut hacim yüzde 25 artarak 2,9 m3’lük geniş bir alan sağlıyor.

        Yeni nesil Ford Tourneo Courier ve Transit Courier, şirketin Craiova fabrikasında hattan indirdiği ilk araç unvanına sahip.

        Courier serisinin tam elektrikli ve bağlantılı versiyonu da Craiova fabrikasında üretilecek ve 2024 yılında müşterilerle buluşacak. Ford Tourneo Courier 917 bin 400 TL, Transit Courier ise 787 bin 900 TL başlangıç fiyatıyla satışa sunuldu.

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