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TRENDLERİ TAKİP EDİN
Dekorasyon trendleri, çok fazla harcama yapmadan yenilik yapmak için size fikir verebilir. Örneğin, kadife trendi 2018'den beri devam ediyor. Ayrıca altın aksesuarlar, mumluklar, tablolar da oturma odanızı değiştirmek için basit ama etkili dokunuşlardır.
CANLI ÖRTÜLER KULLANIN
Yeni renkler eve her zaman farklı hava katar. Koltuklarınızın üzerine farklı örtüler kullanmak, koltuk değiştirmekten daha ucuz ve etkili bir yöntem. Evin canlı görünmesi için açık renkler kullanmanızda fayda var.
MOBİLYALARINIZIN YERİNİ DEĞİŞTİRİN
Kulağa oldukça basit gelen bu tüyoyla oturma odanızı masraf yapmadan farklılaştırabilirsiniz. Öte yandan mobilyalarınızı değiştirirken ışık kaynaklarını engellemeyin. Çünkü bir ev ne kadar aydınlık durursa o kadar canlı görünür.
FAZLALIKLARI ATIN, EVİNİZE DÜZEN KATIN
Fazla aksesuarları, eşyalardan kurtulmak oturma odanıza sadece ferah bir görünüm kazandırmakla kalmayacak, aynı zamanda size daha rahat hareket etmeniz için alan açacaktır. Düzen ve az eşya doğal ışık için alan yaratır ve genel olarak odanın aydınlık durmasına yardımcı olur.
MODERN MOBİLYALARINIZA VINTAGE PARÇALAR EKLEYİN
Eski parçalardan hoşlanmıyor olabilirsiniz ancak modern eşyalar ile vintage aksesuarlar oturma odanızın havasını olumlu anlamda değiştirecektir.
HER KÖŞEYİ DEĞERLENDİRİN
Oturma odanızda garip görünen bir yer var mı? Belki bir kanepe veya masaya uymayan bir köşe? O zaman oraya saksı veya şık bir sandalye yerleştirerek harika bir alana dönüştürebilirsiniz.
BİTKİLERLE ZENGİNLEŞTİRİN
Bitkiler, oturma odanıza ferahlık katmanın en uygun fiyatlı yöntemlerinden olabilir!
TABLOLARLA DUVARLARINIZI RENKLENDİRİN
En mutlu anlarda çekilen aile fotoğraflarınızı ve çeşitli tablolar ile duvarlarınıza renk katmaya ne dersiniz?
DUVAR KAĞIDI
Boya kadar evi kirletmeyen duvar kağıtları ile odanızı renklendirebilir ve ferah görünüm kazanmasını sağlayabilirsiniz.
MİNİK EV AKSESUARLARINDAN FAYDALANIN
Oturma odanızı uygun bütçeyle yenilemenin bir diğer yolu da koltuk üzerine yerleştirilebilecek çeşit çeşit kırlent veya masanın üzerine konulabilecek birkaç çift mum olabilir.
AYNASIZ OLUR MU?
Ayna kullanarak da evinize daha ferah bir görünüm kazandırabilirsiniz.
RAFLARLA ZENGİNLEŞTİRİN
Tabii ki kütüphaneniz varsa bir şey diyemeyiz ancak eviniz o kadar geniş değilse oturma odanıza monte edebileceğiniz birkaç raf ile salonunuza ufak dokunuşlar katabilirsiniz.
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