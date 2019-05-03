Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi’nin ( ÖTV) artırılmasının ardından, cep telefonlarındaki veri yükü de yüzde 62’dan, yüzde 82’ye yükselmiş oldu.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmişti. Yeni düzenleme uyarınca; ÖTV matrahı 640 TL'yi aşmayan cep telefonları için yüzde 25, 640 TL ile 1500 TL arasında olanlar için yüzde 40, 1500 TL'yi aşanlar için ise yüzde 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilecek.

CEP TELEFONUNDA ÖTV ARTTI

CEP TELEFONUNDA FİYATLAR 600 TL'YE KADAR ARTACAK

Peki ÖTV artışları cep telefonu pazarını nasıl etkileyecek? Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık kuruluşu KPMG’nin Türkiye biriminin gümrük ve dış ticaret direktörü Hakan Uçak, yapılan düzenlemenin cep telefonlarındaki vergi yükünü nasıl etkileyeceğini analiz etti.

1 MAYIS ÖNCESİNDE NE KADAR VERGİ TAHSİL EDİLİYORDU?

Uçak’ın değerlendirmesine göre 1 Mayıs 2019 tarihinden önce 1000 TL değerinde olan cep telefonunun ithalatında tahsil edilen vergiler şu şekildeydi:

Eşya Bedeli 1000 TL TRT Bandrolü 100 TL ÖTV Matrahı 1100 TL ÖTV Tutarı 275 TL KDV Matrahı 1375 TL KDV 247.5 TL

Son düzenleme öncesinde, TRT bandrol ücreti ve ÖTV'nin ithalde veya yurt içinde tahsil edilen KDV matrahına ilave edilmesi nedeniyle 1000 TL değerindeki cep telefonun ithalatında veya yurt içi tesliminde 622.50 TL ithalat vergisi ödeniyordu (diğer bir deyişle vergi yükü yüzde 62.25 idi).

1 MAYIS SONRASINDA NE KADAR VERGİ TAHSİL EDİLECEK?

Düzenlemenin yürürlüğe girdiği 1 Mayıs 2019 tarihinden sonra 1000 TL değerinde olan cep telefonunun ithalatında tahsil edilecek vergiler ise artık şöyle:

Eşya Bedeli 1000 TL TRT Bandrolü 100 TL ÖTV Matrahı 1100 TL ÖTV Tutarı 440 TL KDV Matrahı 1540 TL KDV 277.2 TL

Buna göre 1000 TL değerindeki cep telefonun ithalatında 817.20 TL ithalat vergisi ödenecek.

Cep telefonu teslimlerinde uygulanacak yeni ÖTV oranlarındaki artış neticesinde 1000 TL değerinde cep telefonu teslimindeki vergi yükünün yüzde 81.72'ye yükseleceğini belirten Uçak, konuyla ilgili olarak paylaştığı blog yazısında, şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu vergi yükünün tüketicilere yansıtılması durumunda cep telefonu fiyatlarının artacağı değerlendiriliyor. Vergi artışlarının fiyat mekanizması içerisinde tüketicilere yansımasının talebi etkileyerek; dolayısıyla da ithalat miktarını azaltacağı düşünülüyor.”