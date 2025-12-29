Ousmane Dembele, futbolda 2025'e damga vurdu!

OUSMANE DEMBELE

PSG'nin başarısında büyük rol oynayan Dembele, takımıyla 2025 yılını UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, Ligue 1, Fransa Kupası, Fransa Süper Kupa ve FIFA Kıtalararası Kupa zaferleriyle noktaladı.

Altın Top ve FIFA Yılın En İyi Erkek Futbolcusu gibi iki büyük ödülün yanı sıra FIFA Yılın En İyi 11'i ne giren Fransız futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de sezonun takımına seçildi.

Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusu ünvanını elde eden Dembele, Fransa'da gol krallığına ulaştı.

Geçen sezonu 53 maçta 35 golle tamamlayan Dembele, bu sezon ise 14 karşılaşmada 4 gollük performans sergiledi.