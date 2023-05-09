Oy verme kabinine cep telefonuyla girilir mi? 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi öncesi seçmenler birçok konuyla ilgili olduğu gibi bu sorunun da cevabını araştırıyor. Peki, cep telefonuyla oy veilir mi? İşte merak edilen detaylar..