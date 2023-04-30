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OYAK’ın 63’üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı

63’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısını gerçekleştiren OYAK 2022 yılında yüzde 90,1’lik kâr payı oranı son 20 yılın en yüksek kâr payı oranını sağladı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Sağladığımız sürdürülebilir büyüme ile hem ülkemiz hem üyelerimiz için fayda üretiyoruz. Cumhuriyetin ikinci yüz yılında da üretmeye devam edecek ve OYAK tarihine geçecek projelere imza atacağız” dedi

OYAK’ın 63’üncü Olağan Genel Kurulu tamamlandı
HABERTURK.COM

OYAK’ın 63’üncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 29 Nisan 2023 tarihinde, başkent Ankara’daki yeni Genel Müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel Kurul’da 2022 yılı kâr payı oranı yüzde 90,1 olarak açıklandı.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre pandeminin hemen ardından başlayan Rusya-Ukrayna gerilimi etkilerinin yaşandığı dünyada enflasyonist baskının ve resesyon beklentilerinin arttığı bir dönemde, OYAK’ın üyeleri için sağladığı enflasyonun üzerindeki kâr payı oranı, altının, döviz kurlarının ve yatırım fonlarının yıllık artış oranının üzerinde gerçekleşti. Yüksek adaptasyon yeteneği ile üyelerinin birikimlerini verimlilik, sürdürülebilirlik ve sorumlu yatırım ilkelerine göre yöneten OYAK, son 20 yılın en yüksek kâr payı oranını sağlayarak tarihi bir başarı sergiledi.

2022 yılı Faaliyet Raporu’na göre OYAK’ın toplam varlıkları bir önceki yıla göre yüzde 62 artışla 480 milyar TL’ye, konsolide net varlığı yüzde 84 artışla 195 milyar TL’ye ulaştı. 2022 faaliyet döneminde konsolide hasılat ise yüzde 138 artarak 331 milyar TL’ye yükseldi. OYAK Grubu Şirketleri 4,9 milyar dolarlık ihracat ile Türkiye’nin 2022 yılı ihracatının yüzde 1,92’sini gerçekleştirdi.

ÖZ KAYNAKTA YÜZDE 768 ARTIŞ

OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem yaptığı açıklamada kurumun, 460 bin üyesine sunduğu hizmetleri geliştirmek ve güçlendirmek için aralıksız çalıştığını vurguladı.

OYAK’ın son yedi yılda ülke ve portföy çeşitliliğinde fırsat yaratan büyüme politikalarını başarıyla hayata geçirdiğinin altını çizen Erdem, “Türkiye’de örnek bir tamamlayıcı mesleki emeklilik fonu modeliyle, kurulduğumuz günden bu yana üyelerimizin refahını hedefliyoruz. Yaptığımız yatırımlarla ülkemizin rekabet gücünü uluslararası ölçekte artırıyor, küresel bir şirket olarak etki alanımızı günden güne genişletiyoruz. Belirlediğimiz ve önceliklendirdiğimiz stratejik sektörlere girerek coğrafi dağılımımızı genişletirken, doğru ve dengeli yatırımlarla son yedi yıl içinde öz kaynaklarımızı yüzde 768 oranında artırdık. Tarım ve gıda güvenliğinin milli güvenlik meselesi haline geldiği, enerji arz güvenliğinin ekonomilerin kaderini belirlediği bir dönemde bu stratejik öneme sahip sektörlerde istikrarlı şekilde büyüyoruz. Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90,1 kar payı oranı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik” dedi.

'İKİNCİ YÜZ YILA HAZIRIZ'

OYAK’ın başarısında ve sağladığı yüksek kar payı oranında sürdürülebilir büyüme stratejisinin etkili olduğunu ifade eden Erdem, şöyle devam etti:

“OYAK bugün Türkiye’nin yedi coğrafi bölgesinde, altı farklı kıtada, Japonya’dan ABD’ye tüm zaman dilimlerinde oluşturduğu çevik organizasyonla faaliyet gösterdiği sektörlerde aralıksız üretim gerçekleştiriyor. OYAK’ın son yedi yılda sergilediği dönüşüm ve yeniden yapılanma, sürdürülebilir büyüme getirdi. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında elde edeceğimiz kazanımlar, OYAK’ı geleceğe hazırlama yolculuğunun da adımları olacak. Cumhuriyetimizin ikinci yüz yılında da yeni bakış açılarıyla fırsatları değerlendirerek OYAK tarihine iz bırakacak başarılara imza atacağız.”

OYAK’ın bugün 38 bini aşkın nitelikli insan kaynağı ile 24 ülkede küresel bir oyuncu olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade eden Erdem, “İstikrarlı şekilde büyürken en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızın gelişimi için de çalışmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar çalışanlarımıza kişisel ve kariyer gelişimleri için verdiğimiz eğitimler, kişi başına 140 saati buldu” dedi.

OYAK ve OYAK Grubu Şirketlerinin iklim değişikliği konusundaki hassasiyetini de dile getiren Erdem, “OYAK olarak gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun da bilinciyle iklim değişikliği risklerini gözeten, çevreye duyarlı, temiz enerji kaynaklarına yönelik yeni yatırımlar yapmak ve mevcut yatırımlarımızı dönüştürmek için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Şirketlerimizin öz tüketimlerini karşılamak, enerji maliyetlerini azaltmak ve karbon ayak izlerini asgari seviyeye indirmek için 2022 yılında yenilenebilir enerji alanında yaptığımız yatırımlarla önemli ölçüde mesafe kat ettik. Çevreye duyarlı, kurumsal yapısı güçlü, operasyonel verimliliği yüksek ürünler geliştirmeye özen gösteriyoruz” mesajı verdi.

Erdem, faaliyet gösterdiği sektörlerde maksimum karlılık hedefi ile çalışan OYAK’ın bugüne kadar faaliyetlerini her zaman ‘Aktüeryal Denge’, ‘Bireysel Eşitlik’ ve ‘Kaynakların Adil Dağılımı’ prensiplerini gözeterek yürüttüğüne dikkati çekerken, “OYAK olarak şirket portföyümüzü geliştirerek verimliliğimizi artırırken, son yedi yılda üyelerimizin birikimlerini en doğru şekilde yöneterek refahlarını artırdık. 2022 yılında Emekli Maaşı Sistemi’ne (EMS) katılım oranı yüzde 86, yasal üyelerimizin sisteme katılım oranı ise yüzde 90 oldu. Bu, EMS kurulduğundan beri en yüksek katılım seviyesidir. Bu durum üyelerimizin, kurumumuza duyduğu güvenin bir göstergesidir. Bugüne kadar sergilediğimiz başarılarda payı olan Genel Kurulumuza, Yönetim Kurulumuza, çalışanlarımıza, paydaşlarımıza ve en önemlisi bize güvenen üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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