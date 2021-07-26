Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, üretimde Avrupa’da ilk beş içinde yer alan Türkiye’nin ilk üç sırayı zorlaması ve yeni yabancı yatırımcıyı çekmesi için iç pazarın 1.5 milyon adetlik satışlara ulaşması gerektiğini söyledi.

Mersin, Türkiye’nin kalifiye iş gücü, yan sanayisi ve lojistik konumuyla otomotiv sektörü için benzersiz bir konumda olduğunu dile getirerek, "Otomotivde yatırım için iç pazar çok önemli. Yeni yatırımcıları çekmek için iç pazar satışlarını 1.5 milyon adede taşımanın yollarını aramalıyız. Hem insan kaynakları, hem de plaza olarak otomotiv yetkili satıcılarının yaptığı yatırımlar 1.5 milyon satış adedine göre olan yatırımlardır. Bu nedenle Türkiye’nin lokomotif sektörünü devletimizin desteklemesi lazım" dedi.

'VERGİ DİLİMLERİNE GÜNCELLEME GEREKLİ'

Turgay Mersin, genç nüfusuyla Türkiye’nin büyük bir potansiyeli barındırdığına dikkat çekerek, "Türk otomotiv pazarının ivmelenmesi için öncelikle vergi dilimlerinin güncellenmesi lazım. ÖTV baremlerinin güncellenmesi ve arkasından gelecek kalıcı hurda teşviği ile birlikte ekonomimizi istikrarlı ve stabil hale getirmemiz gerekiyor. Bunlar yapıldığı takdirde Türk otomotiv pazarı 1.5 milyon adetlere ulaşır ve arkasından da yeni yabancı yatırımcıların dikkatini çekeriz. Yabancı yatırımcı iç pazar için gelecektir. Bunun yanında yatırım teşvikleri için devletimizin yapacağı atılımlar da mutlaka olacaktır. Böylelikle hem istihdama büyük katkı sağlanacak aynı zamanda da ekonomik olarak büyük katma değer ortaya çıkacaktır" ifadelerini kullandı.

'PAZAR 800 BİN ADEDİ GEÇER'

OYDER Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, BDDK’nın aldığı taksitlendirme kararının yansıma ve sonuçlarının ilk olarak Temmuz ayı sonunda görüleceğini de kaydederek, "Otomotiv sektörünün bundan ne kadar etkileneceğini görmek için ay sonunu beklemek gerekiyor. Bu karardan hızlı bir şekilde dönülmesi gerektiğine inanıyorum. Otomotiv sektörünün etkilenmesi birçok sektörün de etkilenmesi anlamına geliyor. Ekonomik istikrar ve çip krizindeki belirsizlikler aşıldıktan sonra pazarın ilk altı aydaki gibi devam edeceğini ve pazarın da yıl sonunda 800 binin üzerinde kapanacağını öngörüyorum” şeklinde konuştu.

Mersin, ÖTV baremlerinin güncellenmesi ve Eylül ayından sonra faizlerde bir düşüş gerçekleşmesi halinde bu adetlerin daha da yukarı taşınabileceğini de kaydetti.

Türkiye otomotiv pazarı, pandemide dünyanın diğer pazarlarına göre pozitif ayrışması ile dikkat çekmişti. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye otomotiv pazarı 2020'de yüzde 61 oranın büyümüş ve 772 bin 788 adet seviyesinde yılı kapatmıştı.