TV 8 kanalının sahibi Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve kendi YouTube kanalında aralık ayı itibari ile yayınlanacak olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 yarışmasında Türkiye yarışmacı kadrosunda yer alacak olan isimlerden Öykü Berkan’ın kim olduğu merak ediliyor. Youtuberların yer alacağı Exatlon Challenge 2019 Türkiye yarışma programı hakkında detaylar merak ediliyor. Peki Öykü Berkan Kimdir? Öykü Berkan Kaç yaşında? İşte Exatlon Challenge 2019 yarışmacısı Öykü Berkan ile ilgili merak edilen tüm detayları sizler için araştırdık.

Öykü Berkan Kimdir?

Genç YouTuber Öykü Berkan 06 Temmuz 2001 yılında doğdu ve 2019 yılı itibari ile 18 yaşındadır. Prematüre bebek olarak 7 aylıkken dünyaya gelen Öykü Berkan'ın dünyaya geldikten sonra kalbinde delik olduğu ortaya çıktı. Henüz 1 yaşına gelmemişken annesi ve babası ayrılan Berkan, uzun yıllar anneannesi ve dedesiyle yaşamaya başladı. 15 yaşına geldiğinde tekrar annesiyle birlikte yaşamaya başlayan Öykü Berkan, babasının imzasını ise koluna dövme olarak yaptırmıştır.

Yengeç burcu, 1.63 cm boyunda ve 50 kg ağırlığında olan Öykü Berkan'ın okul hayatı da enteresan bir şekilde ilerlemiştir. Ailesinin zoruyla kız meslek lisesine yazdırılan Genç YouTuber Öykü Berkan lise 1'de devamsızlıktan sınıfta kalmış ve daha sonra istediği liseye geçiş yapmıştır. Burada eşit ağırlık bölümünde okuyan Berkan, üniversiteyi yeni medya alanında tamamlamak istiyor. 6 yaşındayken verem hastalığını atlatan Öykü Berkan'ın annesinin de bir dönem göğüs kanseri ile mücadele ettiği biliniyor. Doğduğu günden beri sıkıntılı günler geçiren Öykü Berkan her zaman güçlü bir profil sergilemiş ve sıkıntıların üstesinden gelmiştir.

Genç ve güzel fenomen Öykü Berkan, Yusuf Piliç ile sevgili oldukları yönünde çıkan haberler için “Biz sadece arkadaşız” diyerek sert bir diller cevap vermiş ve yalanlamıştır. Ayrıca bir dönem Meriç İzgi ile sevgili oldukları yönünde sıkça sosyal medyada gündeme gelmişlerdi. Birlikte yer aldıkları resimler ile de bu bilginin doğru olduğu anlaşılmıştı fakat kısa bir süre önce Öykü ve Meriç birlikteliklerine nokta koymuşlardır. Genç YouTuber Öykü Berkan, gerçek soyadı Seyhan olan yazar Zeynep Sey'in yazmış olduğu Siyahın Buruk Tebessümü isimli kitap kapağında Ezgi Çora'nın modelliğini yapmıştır. Öykü Berkan'ın nereli olduğu bilinmemektedir.

Yengeç burcu olan Öykü Berkan, 17 Haziran 2018 tarihinde ise Youtube dünyasına sıkı bir giriş yapmıştır. Öykü Berkan çok yoğun olarak video çekip sıklıkla paylaşımlar yapmamasına rağmen kısa sürede her videosu binlerce izlenme sayısına ulaşmıştır. Kanalında genellikle makyaj içerikleri çekiyor. 189 bini aşkın abonesi bulunan Öykü Berkan'ın görüntülenme sayısı ise 500 bini aşmış durumda. İlk zamanlarda Facebook hesabını yoğunlukla kullanmış, ardından uzun süre İnstagram hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam etmiştir. ayrıca Öykü Berkan'ın Instagram hesabında da 728 bini aşkın takipçisi bulunuyor ve paylaşımları ise ortalama 100 bin beğeni alıyor.

Yusuf Piliç ile Sen Ben Challange, Cezalı Söyle Bakalım, Ünal Turan ile drift gibi videolarını takipçileri ile paylaşmış ve yine yoğun bir beğeni almıştır.

Son olarak Acun Ilıcalı’nın hazırladığı ve YouTube kanalında aralık ayı itibari ile yayınlanacak ve 3 hafta sürecek olan yeni projesi Exatlon Challenge 2019 yarışmasının Türkiye yarışmacı kadrosunda yer alarak yeniden gündeme gelen güzel ve genç youtuber Öykü Berkan’a başarılar diliyoruz.