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Öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, 85 yaşında yaşamını yitirdi

Türk edebiyatının önemli isimlerinden öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirdi

Öykü, deneme, gezi, anı ve roman yazarı Demir Özlü, 85 yaşında yaşamını yitirdi

İsveç'in başkenti Stockholm'da yaşayan Demir Özlü'nün bir süredir rahatsız olduğu öğrenildi. Erken yaşta kaybettiğimiz yazar Tezel Özlü'nün ağabeyi de olan Demir Özlü, öykü, deneme, gezi, anı ve roman alanında önemli eserlere imza atmıştı.

12 Mart döneminde (1971) bir süre tutuklu kalan Demir Özlü, 12 Eylül askeri darbesinin ardından vatandaşlıktan çıkarıldı. 1950 kuşağının önde gelen yazarlarından Özlü, 1989 yılında İstanbul'a dönebildi. Bu tarihten sonra İstanbul ve Stockholm'de yaşayan edebiyatçı İthaka'ya Yolculuk'a kitabıyla Yunus Nadi Roman Ödülü kazanmıştı.

AKADEMİDEN EDEBİYAT DÜNYASINA

9 Eylül 1935 tarihinde dünyaya gelen Demir Özlü Ödemiş İstiklâl İlkokulu, Ödemiş Ortaokulu, İstanbul Kabataş Erkek Lisesi’nde (1953) okudu.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm Dergisi ve daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. 1959 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi.

1961-1962 arası Paris’te Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe okuduktan sonra Türkiye’ye dönerek İstanbul Üniversitesi Hukuk Felsefesi ve Metodoloji Kürsüsü’nde 4 yıl asistanlık yaptı. 1971’de bir süre tutuklu kaldı. 1979’da Stokholm’e yerleşti.

İlk şiiri Kabataş Lisesi öğrencilerinin çıkardığı Dönüm, daha sonra Türk Dili dergisinde yayınlandı. Öykü, deneme, eleştiri ve çevirileri Mavi, A, Pazar Postası, Yeni Ufuklar, Soyut, Somut, Yeni Edebiyat, Gösteri ve Adam Öykü dergilerinde yayımlandı. 1980’den sonra roman, anlatı, anı ve gezi kitaplarına ağırlık verdi.

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