Oylar hangi hallerde geçersiz sayılacak?

Sadece ittifak alanı içine basılan oylar geçerli sayılır mı?



Seçmenler, "EVET" ve "TERCİH" mührünü istedikleri partiye basacak. Mührün, "siyasi partiye ayrılan alana", "hem bir siyasi partiye ayrılan alana hem de ittifak unvanı bölümüne" veya "ittifak unvanı bölümüne taşacak şekilde, bir siyasi partiye ayrılan alana" basılması halinde, bu oy pusulaları geçerli kabul edilecek.



Sonuçlar, sayım döküm cetvelinde o siyasi partinin cetveldeki sütununa işaretlenecek. Pusulada yalnız ittifak alanı içerisine mührün basıldığı her durumda, bu oy pusulaları da geçerli kabul edilecek ve sayım döküm cetvelinde ittifakın "ortak oyları" sütununa ayrı ayrı işaretlenecek. İttifak içindeki siyasi partinin ortak oylardan gelen payı, partilerin oy oranlarına göre yapılacak hesaplamayla dağıtılacak.