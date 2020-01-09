'Öylesine Hikayeler' ayakta alkışlandı

Tiyatro oyuncusu, yönetmen, müzisyen Kemal Başar’la, Nejat Dimili, Melike Çetin ve Erkan Çelebi'nin birlikte sahne aldığı Öylesine Hikayeler geçtiğimiz akşam Tiyatro Ak'la Kara'da izleyici ile buluştu.

Hayatın içinden hikayelere yer verilen eserde kimi zaman kahkaha, kimi zaman bir tebessüm, zaman zaman da güldürürken düşündürürken, ağlatan hikayeler şarkılarla taçlandırılıyor.

Bahariye Tiyatro Ak'la Kara'da sahnelenen ve seyircinin ayakta alkışladığı oyunda izleyici kendi yaşamından; çocukluğundan, gençliğinden, varoluştan kişisel gelişime içten, samimi, sıcacık duygularla harmanlanan hikaye ve şarkılarla konser tadında bir eser izledi.