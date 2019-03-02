2 mart oyna kazan ipucu sorusu cevabı belli oldu. Oyna kazan bu akşamki ipucu sorusunu instagram hesabından yayınladı. "Günün kopyası geldi. Şener Şen ve Kemal Sunal bir arada! Hababam Sınıfı serisinin en sevdiğiniz film hangisiydi" diye sordu. Oyna Kazan, son yarışmacı kalan kadar devam ediyor ve birincisi olan yarışmacıya büyük ödülü veriyor. 9 bin lira ödüllü yarışmalarda son 500' e kalanlara 5 lira ödül verilirken, ödül miktarı son 200 son 50 ve son 10 kişilerde kademeli olarak artıyor. Şampiyona 1500 liralık ödül veriliyor. 12 bin lira ya da 15 bin liralık büyük ödüllü yarışmalarda ise son 1000'e kalana 5 lira ödül veriliyor ve kişi sayısı azaldıkça kademeli olarak ödül miktarları da artıyor. Ancak Oyna Kazan bugüne özel 14.00, 18.00 ve 21.30 saatlerinde düzenlenecek. İşte 2 Mart oyna kazan ipucu sorusu ve cevabı

OYNA KAZAN İPUCU CEVABI

2 Mart oyna kazan ipucu cevabı: Hababam Sınıfı Uyanıyor

OYNA KAZAN KOYASI: HABABAM SINIFI UYANIYOR

Okula Ahmet adında yeni bir öğrenci gelir. Ahmet'in babası, Mahmut Hoca'nın eski bir arkadaşıdır ve Ahmet, babasının vefatından sonra eğitimini sürdürebilmek için Mahmut Hoca'dan yardım ister. Ahmet, Hababam Sınıfı'na verilir ama adı torpilliye çıkar. Hababam'ın aksine çok çalışkan bir öğrenci olan Ahmet, sınıfa uyum sağlamakta zorlanır. Zamanla arkadaşlarına alışsa da, Ahmet'in vazgeçemeyeceği doğruları vardır.

2 MART OYNA KAZAN İPUCU CEVABI INSTAGRAM HESABINDAN YAYINLANMIŞTIR.