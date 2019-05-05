Oyna Kazan ipucu sorusu belli oldu. 5 Mayıs Oyna Kazan ipucu sorusu cevabı Instagram'dan bir video ile yayınlandı. Oyna Kazan'ın kopyası, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulunan, dünyanın en uzun ikinci sahili olan Samandağ sahili kaç kilometredir? şeklinde oldu. Oyna Kazan bu akşam 18.00'da takipçileri ile buluşacak. İşte Oyna Kazan editör kıyağı ve kopyası

OYNA KAZAN EDİTÖR KIYAĞI

18.00: Bu yıl 10. kez düzenlenen ot festivalinin yapıldığı yer neresidir?

Cevap: Alaçatı

21.00: Fatih Akın'ın son filmine konu olan Alman seri katil hangisidir?

Cevap: Fatih Akın'ın son filmi olan Altın Eldiven'e konu olan Alman seri katili Fritz Honka'dır.

OYNA KAZAN İPUCU SORUSU

Hatay'da bulunan Samandağ sahili kaç kilometredir?

OYNA KAZAN 5 MAYIS KOPYASI CEVABI: 14 KİLOMETRE

Antakya'nın Samandağ ilçesinde bulunan bu kumsalımız dünyanın en uzun onuncu kumsalı olarak kabul ediliyor. 14 kilometreyi bulan uzunluğu ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Çevlik köyü yakınlarında bulunan kumsalda deniz belli mevsimlerde dalgalı. Ama sonbaharda sütliman olur. Roma devrinde yapılan Titüs Tüneli de plajın yakınlarında yer alıyor. 7 metre yüksekliğinde ve 130 metre uzunluğunda olan bu tünel dağlardan inen suyun limanı etkilememesi için açılmış. Çevlik'e gitmişken insan eliyle yapılan ilk uzun tünel olarak kabul edilen bu tüneli de görmelisiniz.