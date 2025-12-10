Habertürk
        Oynarken dereye düşen Muhammed, boğuldu | Son dakika haberleri

        Oynarken dereye düşen Muhammed, boğuldu

        Adana'da dere kenarında oynarken suya düşen çocuklardan 1'i çevredekiler tarafından kurtarılırken, iş makinesiyle yapılan çalışmada 13 yaşındaki Muhammed Shehab'ın cansız bedenine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 18:01 Güncelleme: 10.12.2025 - 18:01
        Dereye düşen Muhammed, boğuldu
        Adana'daki olay, saat 15.00 sıralarında, Sarıçam ilçesi Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Muhammed Shehab ile ismi öğrenilemeyen arkadaşı, iddiaya göre oturdukları yere yakın bölgedeki dere kenarında oynarken suya düştü. Çocukların sesini duyanlar, yardıma koştu.

        Çocuklardan biri bulunurken, Muhammed Shehab ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iş makinesiyle yaptığı çalışmada Muhammed de bulundu.

        Sağlık ekibinin kontrolünde Muhammed’in boğulduğu belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Muhammed’in cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna götürüldü.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #Son dakika haberler
