ABD'li oyuncu Bijou Phillips, Los Angeles'ta hastaneye kaldırıldı. Böbrek nakli bekleyen 45 yaşındaki oyuncunun temsilcisi Cade Hudson, Phillips'in durumunun stabil olduğunu ancak zamanın onun için çok önemli olduğunu söyledi.

Kariyerine, 1997'de başlayan Bijou Phillips, 38 yapımda rol aldıktan sonra rahatsızlığı nedeniyle 2013'ten bugüne kadar setlerden uzak kaldı.

Bijou Phillips de kendi sosyal medya hesabından, çocuğuyla fotoğrafları eşliğinde, böbrek nakli için donöre ihtiyacı olduğu duyurusu yaptı. Phillips; "Lütfen okuyun ve paylaşın. Canlı organ bağışçısı olmak istiyorsanız, lütfen biyografimdeki linke gidip kısa bir form doldurun. Desteğiniz için çok minnettarım" diye mesaj yazdı.

Bijou Phillips'e 2017'de çok yakın bir arkadaşının böbreği nakledilmişti. Ancak o zamandan beri birçok komplikasyon yaşadığını söyleyen oyuncu, bunların arasında hücresel ve antikor reddine yol açan BK virüsünün de bulunduğunu açıklamıştı.

Doğumundan beri böbrek hastalığından muzdarip olan Bijou Phillips, gelişmemiş böbreklerle dünyaya gelmiş ve hayatının ilk üç ayını yenidoğan yoğun bakım ünitesinde diyaliz tedavisi görerek geçirmişti.