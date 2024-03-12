Cem Cücenoğlu evlendi
Oyuncu Cem Cücenoğlu ile mezzo-soprano Asude Karayavuz, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi
Giriş: 12.03.2024 - 09:32 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:39
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Pek çok dizi ve filmde rol alan, mide ameliyatı sonrasında büyük bir değişim geçiren Cem Cücenoğlu, nikâh masasına oturdu.
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Oyuncu, mezzo-soprano Asude Karayavuz ile evlendi.
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Çift, Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde hayatlarını birleştirdi.
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Cem Cücenoğlu ve Karayavuz, daha sonra Şişli Öğretmenevi'nde eğlence düzenledi.
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