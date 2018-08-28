Oyuncu Gürgen Öz ile sevgilisi Emily Mahringer evlendi

Oyuncu Gürgen Öz, uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Emily Mahringer ile Danimarka’da evlendi. Emily Mahringer ile Danimarka’da evlenen Gürgen Öz, çekildiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı