ABD'li oyuncu Kiefer Sutherland, bir araç paylaşım sürücüsüyle tartışmaya girdiği iddiasıyla tutuklandı. Los Angeles polisi, pazartesi günü, bir araç paylaşım sürücüsünün karıştığı bir saldırı ihbarı aldıklarını, 59 yaşındaki oyuncunun suç tehdidi şüphesiyle tutuklandığını açıkladı. Bu suç, bir kişinin korku salmak amacıyla birini öldürmek veya ciddi bedensel zarar vermekle tehdit ettiği durumları kapsıyor.

Polisin açıklamasına göre, araç paylaşım hizmeti sürücüsünün olay yerinde tıbbi müdahale gerektiren herhangi bir yaralanması yoktu. Kiefer Sutherland'in tutuklandığı günün ilerleyen saatlerinde 50 bin dolarlık kefaletle serbest bırakıldığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Kiefer Sutherland'ın 2 Şubat'ta hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Kiefer Sutherland'ın daha önce de polisle birçok kez başı derde girmişti. Sutherland, 2007'de alkollü araç kullanırken yakalanırken, 2004'te alkollü araç kullanmaktan hüküm giydiği için 48 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2009'da Kiefer Sutherland, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi için düzenlenen bir bağış toplama etkinliğinin ardından moda tasarımcısı Jack McCollough'a kafa attığı için saldırı suçundan tutuklandı. Sutherland'ın McCollough'tan kamuoyu önünde özür dilemesinin ardından suçlama düşürüldü.