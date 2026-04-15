Oyuncu Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı?
Türk dizi ve tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden Sefa Zengin, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin yakından tanıdığı oyuncular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır sahne ve ekranlarda başarılı performanslar sergileyen Zengin'in hayatı ve kariyeri son dönemde yeniden merak konusu oldu. Özellikle yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve özel yaşamına dair bilgiler arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Sefa Zengin hakkında merak edilen tüm detaylar…
SEFA ZENGİN KİMDİR?
Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 Malatya doğumlu Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.
SEFA ZENGİN HAYATI
İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü 1995 mezunudur. 1994-2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaptı.
İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularından oluşan Tiyatro Candela'nın sahneye koyduğu Karmakarşık, Popcorn, Kare As ve Oyun isimli oyunların yönetmenliğini yapmıştır. 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı psikolojik sorunları olan Erdal Kömürcü karakteriyle geniş halk kitlelerinin beğenisini kazandı.
Tiyatro İstanbul'da İkinin biri, Oyuncular Tiyatro Grubu'nda Troyalı Kadınlar, Volkan Severcan Yapım'da Korkuyorum Sevgilim adlı oyunlarda oynadı. Tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği, dizi film, reklam, belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır. Halen Sahnekarlar Tiyatrosu'nda "Canlı Yayın" ve "Bavul" adlı oyunlarda oynamaktadır.
SEFA ZENGİN FİLMOGRAFİSİ
2026-günümüz: - Yeraltı
2025 - Eşref Rüya
2024 - Hüddam 5 Zuhur
2024 - Gen 2
2024 - Karanlıktan Kaçış
2023 - Mahsusa: Trablusgarb
2018 - Antep Fıstığı
2017 - İsimsizler
2017 - Ver Kaç
2015 - Deniz Yıldızı
2015 - Ne Münasebet
2014 - Arka Sokaklar
2014 - Kızıl Elma
2014 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 - Donald Menken (seslendirme)
2013 - Şefkat Tepe
2012 - Bana Bir Soygun Yaz
2011 - Kurşun Bilal
2010 - Ömre Bedel
2009 - Dabbe 2
2009 - Kollama
2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - Tai Huang (seslendirme)
2007 - Semum
2006 - Meçhule Gidenler
2006 - Yağmurdan Sonra
2006 - Binbir Gece
2005 - Gen
2005 - Cennet Mahallesi
2003 - Hürrem Sultan
2003-2004 - Kurtlar Vadisi
2002 - Martılar Açken
2001 - Hiçbiryerde
1998 - Hoşçakal Yarın
1998 - Ruhsar
1997 - Dostlar Pasajı
1995 - Çiçek Taksi