        Haberler Bilgi Yaşam Oyuncu Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında? Sefa Zengin aslen nereli ve hangi dizilerde oynadı?

        Türk dizi ve tiyatro dünyasının deneyimli isimlerinden Sefa Zengin, rol aldığı yapımlarla izleyicilerin yakından tanıdığı oyuncular arasında yer alıyor. Uzun yıllardır sahne ve ekranlarda başarılı performanslar sergileyen Zengin'in hayatı ve kariyeri son dönemde yeniden merak konusu oldu. Özellikle yaşı, memleketi, eğitim hayatı ve özel yaşamına dair bilgiler arama motorlarında sıkça araştırılıyor. Peki, Sefa Zengin kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Sefa Zengin hakkında merak edilen tüm detaylar…

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 15:55 Güncelleme:
        1

        Türk tiyatro ve televizyon dünyasının tanınan isimlerinden Sefa Zengin, yer aldığı projeler ve canlandırdığı karakterlerle izleyicilerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Uzun yıllara dayanan oyunculuk kariyeriyle adından söz ettiren Zengin’in hayatı ve meslek geçmişi de merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Sefa Zengin kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? İşte oyuncunun yaşamı ve kariyerine dair öne çıkan bilgiler…

        2

        SEFA ZENGİN KİMDİR?

        Sefa Zengin, 26 Mayıs 1968 Malatya doğumlu Türk tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır.

        3

        SEFA ZENGİN HAYATI

        İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümü 1995 mezunudur. 1994-2001 yılları arasında Dormen Tiyatrosu'nda profesyonel oyunculuk yaptı.

        İstanbul Bilgi Üniversitesi oyuncularından oluşan Tiyatro Candela'nın sahneye koyduğu Karmakarşık, Popcorn, Kare As ve Oyun isimli oyunların yönetmenliğini yapmıştır. 2003-2004 yılları arasında rol aldığı Kurtlar Vadisi adlı dizide canlandırdığı psikolojik sorunları olan Erdal Kömürcü karakteriyle geniş halk kitlelerinin beğenisini kazandı.

        4

        Tiyatro İstanbul'da İkinin biri, Oyuncular Tiyatro Grubu'nda Troyalı Kadınlar, Volkan Severcan Yapım'da Korkuyorum Sevgilim adlı oyunlarda oynadı. Tiyatro ve etkili konuşma teknikleri eğitmenliği, dizi film, reklam, belgesel ve sinema filmi seslendirmeleri yapmaktadır. Halen Sahnekarlar Tiyatrosu'nda "Canlı Yayın" ve "Bavul" adlı oyunlarda oynamaktadır.

        5

        SEFA ZENGİN FİLMOGRAFİSİ

        2026-günümüz: - Yeraltı

        2025 - Eşref Rüya

        2024 - Hüddam 5 Zuhur

        2024 - Gen 2

        2024 - Karanlıktan Kaçış

        2023 - Mahsusa: Trablusgarb

        2018 - Antep Fıstığı

        2017 - İsimsizler

        2017 - Ver Kaç

        2015 - Deniz Yıldızı

        2015 - Ne Münasebet

        2014 - Arka Sokaklar

        2014 - Kızıl Elma

        2014 - İnanılmaz Örümcek Adam 2 - Donald Menken (seslendirme)

        2013 - Şefkat Tepe

        2012 - Bana Bir Soygun Yaz

        2011 - Kurşun Bilal

        2010 - Ömre Bedel

        2009 - Dabbe 2

        2009 - Kollama

        2007 - Karayip Korsanları: Dünyanın Sonu - Tai Huang (seslendirme)

        2007 - Semum

        2006 - Meçhule Gidenler

        2006 - Yağmurdan Sonra

        2006 - Binbir Gece

        2005 - Gen

        2005 - Cennet Mahallesi

        2003 - Hürrem Sultan

        2003-2004 - Kurtlar Vadisi

        2002 - Martılar Açken

        2001 - Hiçbiryerde

        1998 - Hoşçakal Yarın

        1998 - Ruhsar

        1997 - Dostlar Pasajı

        1995 - Çiçek Taksi

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
