        Haberler Dünyadan Oyuncu Tommy Lee Jones'un kızı otel odasında ölü bulundu

        Tommy Lee Jones'un kızı otel odasında ölü bulundu

        Tommy Lee Jones'un kızı Victoria Jones, lüks bir otel odasında cansız halde bulundu. Polise, yılbaşı günü sabah saatlerinde ihbar yapıldığı öğrenildi

        Giriş: 02.01.2026 - 11:59 Güncelleme: 02.01.2026 - 12:09
        Ünlü oyuncunun evlat acısı
        Ünlü oyuncu Tommy Lee Jones'un 34 yaşındaki kızı Victoria Kafka Jones, yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinde San Francisco'daki lüks bir otelde ölü bulundu. Victoria Kafka Jones'un ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Olayla ilgili soruşturma sürerken, ünlü oyuncunun kızına otopsi yapılacağı bildirildi.

        Tommy Lee Jones'un 1981 - 1996 arasında evli olduğu ikinci eşi Kimberlea Cloughley'den Victoria Kafka Jones ile şu anda 42 yaşında olan oğlu Austin dünyaya geldi.

        Victoria Jones, 'Men in Black II' filminde çocuk oyuncu olarak yer aldı
        Victoria Jones, 'Men in Black II' filminde çocuk oyuncu olarak yer aldı
        Victoria Kafka Jones, 3 Eylül 1991'de doğdu ve 2002'de babasının yönettiği 'Men in Black II' filminde küçük bir rolle sinema dünyasına adım attı.

        Victoria Kafka Jones, çocukken birkaç oyunculuk projesinde yer aldı. Bunlar arasında 2005'te 'One Tree Hill' dizisinin bir bölümü ve aynı yıl babasının yönettiği 'The Three Burials of Melquiades Estrada' adlı Western filmindeki bir rol de bulunuyor.

        'One Tree Hill'de amigo kız rolünden beri ekranlarda oyunculuk yapmasa da, yetişkin olarak babası Tommy Lee Jones ile zaman zaman kırmızı halıda birlikte boy gösteren Victoria Kafka Jones, 2017'de, Morgan Freeman ve Rene Russo'nun da rol aldığı 'Just Getting Started' filminin galasında babasının yanında gururla poz vermişti.

