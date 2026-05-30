11 yaşındaki kızının müstehcen görüntülerini paylaşan anne tutuklandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 29 Mayıs tarihinde sanal medya üzerinden yaşı küçük bir çocuğa ait müstehcen görüntülerin paylaşıldığına yönelik ihbarda bulunulması üzerine çalışma başlatıldı.

A.A. ÇOCUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİ

Şüpheli G.A.’nın ikametinde gerçekleştirilen arama kapsamında şüpheli gözaltına alınırken, mağdur A.A. gerekli işlemlerin yürütülmesi amacıyla Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Aynı gün Çocuk İzlem Merkezi’nde (ÇİM) pedagog eşliğinde ifadesi alınan mağdur A.A., söz konusu sosyal medya hesabının halası M.V. tarafından açıldığını beyan etti. Bunun üzerine M.V. de yakalanarak gözaltına alındı.

ANNE TUTUKLANDI M.V'YE ADLİ KONTROL

Şüpheliler G.A. ve M.V., 30 Mayıs 2026 tarihinde “müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak” suçlamasıyla tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkeme tarafından yapılan değerlendirme sonucunda G.A.’nın tutuklanmasına karar verilirken, M.V. hakkında ise konutu terk etmeme ve yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmedildi.