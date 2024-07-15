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        Haberler Magazin Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu yorumu: Ekmek parası - Magazin haberleri

        Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu yorumu: Ekmek parası

        Ozan Güven, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki sorulara, "Ekmek parası" yorumunu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.07.2024 - 15:12 Güncelleme: 15.07.2024 - 15:12
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        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Güven’in rol aldığı 'Taxim' oyunu önceki akşam Kadıköy'de sahnelendi.

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        Oyunda; trans bir kişiyi canlandıran Ozan Güven, çıkışta rolüyle ilgili sorulara şöyle cevap verdi: Bir rol varsa onun ne olduğu önemli değil. Anlatılacak bir hikâye var sonuçta. Hayatta ne varsa öyle anlatmaya çalışıyoruz.

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        Oyuncu, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki yorumu sorulunca da "Ekmek parası" yanıtını verdi.

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        Ozan Güven, aşk soruları karşısında ise "Bir şey olsa söylerim size. Bir şey olsa 'hayırlı olsun' dersiniz zaten" diyerek güldü.

        Ozan Güven, hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

        #Uraz Kaygılaroğlu
        #ozan güven
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