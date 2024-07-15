Ozan Güven'den Uraz Kaygılaroğlu yorumu: Ekmek parası
Ozan Güven, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki sorulara, "Ekmek parası" yorumunu yaptı
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Ozan Güven’in rol aldığı 'Taxim' oyunu önceki akşam Kadıköy'de sahnelendi.
Oyunda; trans bir kişiyi canlandıran Ozan Güven, çıkışta rolüyle ilgili sorulara şöyle cevap verdi: Bir rol varsa onun ne olduğu önemli değil. Anlatılacak bir hikâye var sonuçta. Hayatta ne varsa öyle anlatmaya çalışıyoruz.
Oyuncu, meslektaşı Uraz Kaygılaroğlu'nun tiyatro oyununda bir erkekle öpüşmesi hakkındaki yorumu sorulunca da "Ekmek parası" yanıtını verdi.