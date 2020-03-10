Ozan Güven bugün magazin gündemine bomba gibi düştü. Bunun sebebi Meryem Uzerli'den gelen açıklamalar oldu. İşte Ozan Güven'in biyografisi.

Ozan Güven Kimdir?

1975 yılında Almanya'da doğan Ozan Güven 44 yaşındadır, Mimar Sinan Üniversitesi Modern Dans Bölümü'nden mezun oldu. İzmir Belediye Konservatuvarı'nda oyunculuk dersleri aldı ve ardından Şahika Tekand Tiyatrosu'nda çalıştı. İkinci Bahar, Çiçeği Büyütmek, Koçum Benim, Aslı ile Kerem, Bir İstanbul Masalı, Canım Ailem, Koyu Kırmızı, Muhteşem Yüzyıl ve Fi gibi televizyon dizilerinde rol aldı. G.O.R.A, A.R.O.G, Yahşi Batı ve Pek Yakında filmlerinde yakın arkadaşı olan Cem Yılmaz'la oynadı.

2005 yılında, İkinci Bahar dizisi sırasında tanıştığı yönetmen Türkan Derya ile evlendi. Ali Ateş isminde bir çocukları olan sanatçı, 2010 yılında Türkan Derya ile boşandı.



İnternet Dizileri



2017 Fi Can Manay Başrol



Rol Aldğı Televizyon Dizileri

2020 Babil Egemen Başrol

2018 Jet Sosyete Levent Çıkrıkçıoğlu 16. bölüm

Konuk oyuncu[3]

2012 Muhteşem Yüzyıl Damat Rüstem Paşa

2012 Koyu Kırmızı Cemil Şenel

2010 Güneydoğudan Öyküler Önce Vatan Erol Konuk oyuncu

2010 Arka Sokaklar Konuk oyuncu

2009 Canım Ailem Ali

2005 Hırsız Polis Kibar Necmi

2004 Bir İstanbul Masalı Demir Arhan

2004 Anlat İstanbul Takip Eden Adam Konuk oyuncu

2002 Bana Abi De Yiğit

2002 Havada Bulut Necip

2002 Aslı ile Kerem Kerem

2002 Koçum Benim Umut

2001 Dünya Varmış Çetin

1998 İkinci Bahar Ulaş

1998 Çiçeği Büyütmek



Rol Aldğı Sinema Filmleri



Karakomik Filmler - Mulakatçı (2019)

Arif V 216 - Robot 216 (2018)

Annemin Yarası - Borislav (2016)

Pek Yakında - Boğaç Boray (2014)

Ejder Kapanı - Komiser (2010)

Yahşi Batı - Lemi Galip(2010)

A.R.O.G. -Taşo(2008)

Yazı Tura - Asker (2004)

G.O.R.A - Robot 216 (2004)

9 - Kaya (2002)

Balalayka - Mehmet (2000)

Yıldız Tepe (Televizyon filmi) (2000)

Seslendirme

Arthur: Maltazar'ın İntikamı (2009)

Mavi Fil (2008)

Garanti Bankası Reklamı

Reklamlar

Garanti Reklam (2013)

Lipton Reklam (2013)

Bonus Reklam (2011)

Avea'dan Konuşma Aşkına serisi (2009)

Petrol Ofisi Poman PO-97 (2006)

Petrol Ofisi Poman EuropoDizel (2006)

Ülker Sunny (2002)

Rinso (2002)

Turkcell (2001)

Aldığı Ödüller

22. SİYAD Türk Sineması Ödülleri, 2000

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu - Balalayka

10. ÇASOD Oyuncu Ödülleri

Jüri Özel Ödülü - 9 (Aynı filmin oyuncuları Serra Yılmaz, Cezmi Baskın, Ali Poyrazoğlu, Fikret Kuşkan, Rafa Radomisli ve Esin Pervane ile birlikte)