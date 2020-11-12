Liverpool vites artırdı! 0:00 / 0:00

Virgil van Dijk'ın Everton maçında sakatlanmasının ardından stoper arayışlarına başlayan Liverpool'a bir kötü haber de Joe Gomez'den geldi. İngiltere Milli Takımı'nda sakatlık geçiren savunmacının sezonun kalanında forma giyememe ihtimalinin bulunması Liverpool'u transfere yöneltti! İngiliz ekibinin daha önce de gündemine aldığı Ozan Kabak için ciddi bir meblağı gözden çıkarmaya hazırlandığı öğrenildi.

MILAN DA İSTİYOR

İtalyan La Gazetta dello Sport gazetesi, bugün Ozan Kabak'ı yeniden sayfalarına taşımıştı. Habere göre, Milan ara transfer döneminde kadrosuna bir oyuncuyu katacak. Merkez defans için de öncelikli 3 aday belirledi. Ozan Kabak, Dominik Szoboszlai ve Marcus Thuram'la birlikte Milan'ın kadrosuna katmak isteyeceği isimler arasında yer aldı.

Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'ın transfer döneminde Schalke 04'e Ozan için 20 milyon Euro teklif ettiği ancak Alman ekibinin bu reddettiği bildirilmişti.