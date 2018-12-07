Galatasaray'da gösterdiği performansla ilk 11'in vazgeçilmezi olan Ozan Kabak, Avrupa takımlarının da ilgisini çekmeye devam ediyor. 18 yaşındaki genç oyuncu için elini güçlendirmek isteyen Galatasaray yönetimi yol haritası belirledi. Ozan Kabak'ın sözleşmesini uzatacak olan Sarı-Kırmızılılar, genç oyuncusu için 20 milyon Euro'nun altı gelecek olan teklifleri kabul etmeyecek.

Son olarak İtalyan basınında çıkan haberlere göre; Inter, Ozan Kabak için 7,5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Ozan için Atletico Madrid, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Bayern, Juventus, Inter, Roma ve Milan'ın da ilgisinin olduğu biliniyor.

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