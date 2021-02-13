Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbol
ABONE OL

Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hakkında

Ozan Kabak kimdir? sorusu dünya gündeminde yer alıyor. İngiliz devine trasnfer olan genç oyuncu bugün oynanan Leicester City Liverpool maçında görev alıyor. Peki Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? İşte Ozan Kabak hakkında

Ozan Kabak kimdir? Ozan Kabak kaç yaşında, nereli? Ozan Kabak hakkında

OZAN KABAK KİMDİR?

Galatasaray

Kabak, futbol hayatına 2011 yılında Galatasaray Gençlik Akademisine katılarak başladı. Profesyonel olarak ilk maçına, 12 Mayıs 2018 tarihinde Yeni Malatyaspor'la oynanan Süper Lig maçında çıktı. Altyapı kategorilerinde gösterdiği başarılı performansla 1 Temmuz 2017 tarihinde Galatasaray ile 3 yıllık resmi sözleşmeye imza attı.

Stuttgart

2018-19 sezonu ara transfer döneminde Bundesliga ekiplerinden Stuttgart ile 5,5 yıllık sözleşme imzaladı. Stuttgart'la ilk resmi maçına, Bundesliga'nın 19. haftasında deplasmanda Bayern Münih'le oynanan maçta çıktı, maça ilk 11'de başlayan Ozan 90 dakika sahada kaldı. Stuttgart formasıyla ligdeki ilk golünü, 4 Mart 2019 tarihinde oynanan Bundesliga'nın 24. haftasında Hannover 96'yı konuk ettikleri maçta kaydetti. Maçı evinde 5-1 kazanan Stuttgart'ta Ozan Kabak maçın 2'nci ve 3'üncü gollerine imza attı. Bu golleri sadece skor anlamında katkı vermekle kalmadı aynı zamanda takımı adına ligdeki ilk iki isabetli şutu da golle sonuçlanmış oldu. Ayrıca futbolcu bu maçta attığı iki golle Bundesliga'da iki gol birden atan en genç Türk oyuncu oldu. 2018-19 sezonunda takımı 2. Lig'e düşen Ozan Kabak, Stuttgart'la toplamda 15 maça çıktı ve üç gol kaydetti. Futbolcu ayrıca, Almanya'da ilk sezonunu geçiren oyuncular arasında gösterdiği performansla yılın çaylağı seçilmeyi başardı. Oyuncu daha önce Mart ayında da ayın çaylağı ödülünü kazanmıştı.

Schalke 04

2019-20

2018-19 sezonunda kulübü Stuttgart'ın küme düşmesiyle sözleşmesinde yer alan "oynadığı kulüp küme düşerse 15 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi doğrultusunda, 30 Haziran 2019 tarihinde, 15 milyon euro bonservis bedeliyle Bundesliga takımlarından Schalke 04'le 5 yıllık sözleşme imzaladı. Schalke 04 ile 26 lig maçına çıktı ve 3 tane de gol kaydetti.

2020-21

Sezona kötü başlayan Ozan'ın takımı ilk lig maçında Bayern'e 8-0 yenildi, maçta Ozan da bir penaltıya sebebiyet verdi. İkinci hafta ise SV Werder Bremen'e 3-1 mağlup olurken Ozan, hem penaltı yaptırdı hem de rakibine tükürdüğü için ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek 84. dakikada oyun dışı kaldı. Maçtan sonra Ozan, kasten yapmadığını söyleyerek Ludwig Augustinsson'dan özür diledi. DFB, Ozan Kabak'a 5 maçtan men ve 15 bin avro para cezası verdi.

Liverpool (kiralık)

1 Şubat 2021'de 2020-21 sezonunun geri kalanı için kiralık olarak Liverpool'a imza attı. Anlaşmanın £1 milyon değerinde olduğu ve ayrıca Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'ndeki performansına bağlı olarak £500.000 değerinde bonusunda olduğu bildirildi. Ayrıca anlaşma, yaklaşık £18 milyon olarak belirlenen ve eklentilerle £26.5 milyona yükselebilecek bir satın alma seçeneği de içermektedir.

Ozan'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği açıklandı

Liverpool menajeri Jürgen Klopp, Ozan hakkında "Büyük bir yetenek ve onunla çalışmak için sabırsızlanıyoruz. Sağlam bir kişiliği var. Çok genç bir yaşta yurt dışına gitti. Türkiye'de istediği takımda oynayabilirdi. Ancak Stutgart'a, Schalke'ye transfer oldu. İstediği yere gidebilirdi ama basamakları çıkmak istedi ve biz de onun için iyi bir basamağız." dedi.

Millî takım kariyeri

Ozan Kabak, 2017 yılında Hırvatistan'da düzenlenen 2017 Avrupa 17 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Türkiye 17 yaş altı millî futbol takımında mücadele etti. Ayrıca futbolcu UEFA tarafından turnuvanın en dikkat çeken 10 futbolcusu arasında gösterildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi oynanan Arnavutluk ve Moldova maçları öncesinde açıklanan A milli takım aday kadrosuna Şenol Güneş tarafından ilk kez davet edildi.

17 Kasım 2019 tarihinde Andorra karşısında ilk defa Türkiye A Milli Takımı formasını giydi.

Kişisel yaşamı

Mardin ilinin Derik ilçesindendir.

Yaşar Acar Fen Lisesinden mezun olan Ozan, İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesini kazandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trabzonspor - Gaziantep FK CANLI YAYIN! Trabzonspor Gaziantep maçı saat kaçta, hnagi kanalda?
FUTBOLİlk düdük geldi!
Son dakika haberler... Dayot Upamecano, Bayern Münih'te
FUTBOLTransferde Bayern klasiği!
KARARINI VERDİ! Son dakika: Fenerbahçe'nin Fatih Karagümrük maçı muhtemel 11'i
FUTBOLFenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Trabzonspor'da 3 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
FUTBOLTrabzonspor'da 3 korona vakası
Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı ağırlayacak
FUTBOLAslan, Paşa'yı ağırlayacak
Ozan Kabak, Leicester City - Liverpool maçında ilk kez oynuyor!
FUTBOLOzan Kabak sahne alıyor!
Everton Teknik Direktörü Ancelotti'nin evi soyuldu
FUTBOLAncelotti'nin evi soyuldu
Marius Sumudica'nın Rize macerası kötü gidiyor
FUTBOLRize macerası kötü gidiyor
Trabzonspor'un lisanslı kasketleri satışa çıktı
FUTBOLKasketler satışa çıktı
Gençlerbirliği Teknik Direktörü Altıparmak: "Takımda çok güzel bir hava oluştu"
FUTBOL"Takımda çok güzel bir hava oluştu"