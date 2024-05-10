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        Haberler Spor Futbol Ozan Tufan: EURO 2024'te olmak istiyorum - Futbol Haberleri

        Ozan Tufan: EURO 2024'te olmak istiyorum

        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de top koşturan milli futbolcu Ozan Tufan, Hull Live'a verdiği röportajda Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak istediğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2024 - 11:07 Güncelleme: 10.05.2024 - 11:07
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        "EURO 2024'te olmak istiyorum"
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        İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'de forma giyen Ozan Tufan, Hull Live'a röportaj verdi. Milli oyuncu, "EURO 2024'te oynamak istiyorum" dedi.

        "MONTELLA'NIN ABDÜLKADİR'LE BENİ İZLEMEK İÇİN WATFORD MAÇINA GELDİĞİNİ BİLİYORUM"

        Hull Live'a konuşan Tufan, "Açıkçası EURO 2024'te olmak istiyorum. Daha iki sene önce Avrupa Şampiyonası'na gittim. Atmosfere, duygulara hakimim... Bu sezon iyi bir performans sergiledim. İstatistiklerim iyi ve o uçakta olmayı umuyorum. Montella'nın beni ve Abdülkadir Ömür'ü izlemek için Watford maçına geldiğini biliyorum. Bizim açımızdan şanssız bir maçtı ancak kararın bir maçta verileceğini düşünmüyorum. Geçirdiğimiz sezonun tamamına baktığınızda iyi ve olumlu performanslar sergilediğimi düşünüyorum ve turnuvada olmayı gerçekten çok istiyorum." şeklinde konuştu.

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        10 GOL ATTI

        Bu sezon Championship'te 37 maçta turuncu siyahlı forma ile yer alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu, 10 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

        Milli formayı da 65 kez sırtına geçiren Tufan, 9 kez gol sevinci yaşadı.

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