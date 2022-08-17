Ozan Tufan, Hull City'de gollerine devam ediyor! Championship ekiplerinden Hull City'ye geçen aylarda transfer olan milli futbolcu yeni takımına da hızlı bir giriş yapmıştı.

Championship'teki ilk maçı olan Bristol City karşılaşmasında uzak mesafeden bir gol kaydeden milli futbolcu dünkü Burnley mücadelesinde de yıldızlaştı. Takımının tek golünü kaydeden Ozan Tufan, Hull City'ye 1 puanı getiren isim oldu.