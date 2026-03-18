Ozan Tufan: İyi oynamadık ama önemli olan üç puandı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncularından Ozan Tufan, açıklamalarda bulundu.

"İYİ OYNAMADIK AMA ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUANDI"

Deneyimli futbolcu, "Futbol anlamında, oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. Onu söylemem gerekiyor. Çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puan. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

"HER YERDE OYNAMAYA HAZIRIM"

Ozan Tufan, mevkisi için gelen sorunun ardından, "Ben bunu daha önce de söyledim, mevki seçmeyi sevmiyorum. Takıma nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Hoca da bunu biliyor. Bugün ikinci yarıda stoper gibi oynadım ama önemli olan takıma yardım etmekti. Takıma yardım ettiysem çok mutluyum. Oynamadığım bir tek kale kaldı. Her yerde oynadık, sıkıntı yok. Her yerde oynamaya hazırım. Takıma faydalı olmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.