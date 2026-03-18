        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Ozan Tufan: İyi oynamadık ama önemli olan üç puandı - Trabzonspor Haberleri

        Ozan Tufan: İyi oynamadık ama önemli olan üç puandı

        Trabzonspor'un orta sahası Ozan Tufan, Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Sahaya istedikleri oyunu yansıtamadıklarını belirten Tufan, "Futbol ve oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu, çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puandı" ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.03.2026 - 22:33
        "İyi oynamadık ama önemli olan üç puan"

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Eyüpspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'un oyuncularından Ozan Tufan, açıklamalarda bulundu.

        "İYİ OYNAMADIK AMA ÖNEMLİ OLAN ÜÇ PUANDI"

        Deneyimli futbolcu, "Futbol anlamında, oyun anlamında iyi bir Trabzonspor yoktu. Onu söylemem gerekiyor. Çalıştığımız futbolu sahaya yansıtamadık ama önemli olan 3 puan. 3 puanı aldığımız için mutluyum. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanacağız. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

        "HER YERDE OYNAMAYA HAZIRIM"

        Ozan Tufan, mevkisi için gelen sorunun ardından, "Ben bunu daha önce de söyledim, mevki seçmeyi sevmiyorum. Takıma nerede faydalı olursam orada oynayabileceğimi söylüyorum. Hoca da bunu biliyor. Bugün ikinci yarıda stoper gibi oynadım ama önemli olan takıma yardım etmekti. Takıma yardım ettiysem çok mutluyum. Oynamadığım bir tek kale kaldı. Her yerde oynadık, sıkıntı yok. Her yerde oynamaya hazırım. Takıma faydalı olmaya, elimden geleni yapmaya çalışıyorum." diye konuştu.

        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddete toleransımız yoktur
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Almanya Başbakanı: Washington bize danışmadı
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Rutte'den Hürmüz Boğazı açıklaması
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        Eski sevgilinin evine pijamalı pompalı baskın! 5 kez tetiğe bastı!
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        İran İstihbarat Bakanı hayatını kaybetti
        Laricani suikastının perde arkası
        Laricani suikastının perde arkası
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        Vergi tamamen influencerin sorunu
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        İran'da doğalgaz sahasına saldırı
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        Koç Holding’in 62. olağan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        18 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Gölge filolar Hürmüz Boğazı'nı nasıl geçiyor?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Bayramda çalışan ne kadar ücret alacak?
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        "Hukuki süreçler başlatıldı"
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        Avustralya Askeri Ataşesi Hawley Habertürk'te
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"
        "Tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyoruz"