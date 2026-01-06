Habertürk
        Özcan Deniz: Eşim Samar Dadgar ile gurur duyuyorum

        Özcan Deniz: Eşimle gurur duyuyorum

        Uzun bir süredir annesi ve kardeşleriyle arası bozuk olan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde eşi Samar Dadgar'ın katıldığı yemek programıyla ilgili yayımladığı sofra paylaşımları nedeniyle ailesi tarafından eleştirilmesi hakkında konuştu; "Çok başarılı bir iş yaptı. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var. Kendisiyle gurur duyuyorum"

        Giriş: 06.01.2026 - 08:14 Güncelleme: 06.01.2026 - 08:14
        "Eşimle gurur duyuyorum"
        Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, yeni sezonda Akın Akınözü ile birlikte yapay zekâ destekli bir dizi çektiklerini söyledi. Deniz, projeyi çok yakından takip etmediğini belirterek; "Çekimleri devam ediyor" demekle yetindi.

        Ayrıca Öykü Karayel ile birlikte rol aldığı 'Son Yemek' filmi hakkında da konuşan Özcan Deniz, filmin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Deniz; "Müzikleriyle uğraşıyoruz. Çok az bir işi kaldı" dedi. 2025'in kendisi için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Özcan Deniz;"Bu yıl iş güç açısından benim için hep güzel geçti, verimli bir yıl oldu onun dışında zor geçti" ifadelerini kullandı.

        Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde küs olduğu, kanser hastası annesi Kadriye Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar'ın daha önce katılmış olduğu yemek programına dair sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara, Deniz'in ailesi tepki göstermişti.

        "EŞİMLE GURUR DUYUYORUM"

        Özcan Deniz, konuşmadığı ailesinin eşi Samar Dadgar'a yönelik yaptığı eleştiriler hakkında konuşarak; "Çok başarılı bir iş yaptı. Şu an 40 kişiye yemek veriyor, çok şahane bir iş ortaya koydu. Onu karalamak, zarar vermek isteyenler var hazmedilmesi kolay değil kimse Samar'ın kendini bu kadar güzel ifade edeceğini, bu kadar iyi bir iş yapacağını beklemiyordu. Kendisiyle gurur duyuyorum" dedi.

        Özcan Deniz ve annesi Kadriye Deniz

        Annesi Kadriye Deniz ile ilgili yöneltilen sorulara ise net bir şekilde yanıt veren Özcan Deniz; "Bu konulara girmek istemiyorum" dedi.

        Burası Haftasonu - 3 Ocak 2026 (Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta Patlama)

        Putin'in konutuna saldırı iddiası. İsviçre facianın yasını tutuyor. Engelli araçlarında ÖTV limiti arttı. Gazze'de ateşkesin ikinci aşaması. Trump'tan İran'a müdahale tehdidi. Almanya'da göç politikası sertleşiyor. Yıl sonu enflasyonu açıklanacak. Altın, 2026'ya da rekorla başladı. Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta patlama. Burası Haftasonu'nda Semiha Şahin sundu.  

        #özcan deniz
        #Samar Dadgar
