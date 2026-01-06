Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Özcan Deniz, Antalya konseri dönüşünde İstanbul Havalimanı'nda objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Deniz, yeni sezonda Akın Akınözü ile birlikte yapay zekâ destekli bir dizi çektiklerini söyledi. Deniz, projeyi çok yakından takip etmediğini belirterek; "Çekimleri devam ediyor" demekle yetindi.

Ayrıca Öykü Karayel ile birlikte rol aldığı 'Son Yemek' filmi hakkında da konuşan Özcan Deniz, filmin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. Deniz; "Müzikleriyle uğraşıyoruz. Çok az bir işi kaldı" dedi. 2025'in kendisi için oldukça verimli geçtiğini söyleyen Özcan Deniz;"Bu yıl iş güç açısından benim için hep güzel geçti, verimli bir yıl oldu onun dışında zor geçti" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Özcan Deniz, geçtiğimiz günlerde küs olduğu, kanser hastası annesi Kadriye Deniz'in hastaneye kaldırılmasının ardından eşi Samar Dadgar'ın daha önce katılmış olduğu yemek programına dair sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflara, Deniz'in ailesi tepki göstermişti.