        Yurda Gürler'den ağabeyi Özcan Deniz'e: İspatlamak zorundasın

        Yurda Gürler, kanserle mücadele eden annesi Kadriye Deniz'in tüm hastane masraflarını karşıladığını söyleyen ağabeyi Özcan Deniz'e cevap verdi; "İspatlamak zorundasın"

        Giriş: 05.01.2026 - 09:26 Güncelleme: 05.01.2026 - 09:26
        "İspatlamak zorundasın"
        Özcan Deniz, uzun süredir ailesiyle yaşadığı sorunlarla gündeme gelemeye devam ediyor. Ağabeyi Ercan Deniz ve kız kardeşi Yurda Gürler ile görüşmeyen Özcan Deniz'in küs olduğu kanser tedavisi gören annesi Kadriye Deniz, 30 Aralık'ta hastaneye kaldırılmıştı.

        Daha önce yaptığı açıklamalarla ailesiyle görüşmeme kararı aldığını duyuran Özcan Deniz'in eşi Samar Dadgar'ın sosyal medyada keyifli sofra paylaşımlarında bulunmasına görümcesi Yurda Gürler tepki göstermişti.

        Annesinin hastanede olduğu bir dönemde ağabeyi Özcan Deniz'in ziyafet sofrasında olmasına içerleyen Yurda Gürler, Tevfik Fikret'in 'Yiyin Efendiler Yiyin' adlı şiiri aracılığı ile ağabeyi Özcan Deniz'e ve eşi Samar Dadgar'a yönelik sitem dolu bir mesaj yayımlamıştı.

        Bunun üzerine Samar Dadgar da görümcesi Yurda Gürler'in paylaşımına karşılık vermiş ve görüntülerin yeni olmadığını, sunuculuğunu üstlendiği yemek programına ait olduğunu söylemişti.

        "ANNEMİ ŞOVLARINA APARAT OLARAK KULLANIYORLAR" DEMİŞTİ

        Özcan Deniz de eşinin ardından bu duruma tepki gösterip; "Şimdi sana daha fazla saldıracaklar. Namussuzlar, namus dersi verecek. Ahlaksızlar, ahlak dersi verecek. Asla kulak asma ve işine dört elle sarıl. Soframızdan kalkan o şükürsüzlerden sonra bereketimizin nasıl artığını görmek hiçbirine iyi gelmeyecek. Seninle gurur duyuyorum. Annem bütün sözlerimin dışındadır. Ona en iyi tedaviyi yapmaları için misliyle ödeme yaptım ve de yapacağım. Ama annemi şovlarına aparat olarak kullanıyorlar. Kurtarmaya çalışacağım ama ne kadarını başarabilirim bilmiyorum. Çünkü her yeri tuzak dolu" ifadelerini kullanmıştı.

        Özcan Deniz'in ardından kız kardeşi Yurda Gürler yeni bir paylaşımda bulundu ve annesi Kadriye Deniz hakkında yaptığı açıklamaya sitem etti.

        "SEN OLAYI YANLIŞ ANLAMIŞSIN"

        Yurda Gürler; "Ah ağabeyim, sen olayı yine çok yanlış anlamışsın. Mesele annemizin sağlığı... Ne acı ki bunu göremeyecek kadar ya idrakten uzaksın ya da farkındalığını kaybetmiş bir haldesin. Dün yok saydığın annen için bugün 'Ulaşamıyorum, engel var, tuzak var' diyerek bizi hedef gösterme ve karalama çaban, aslında en çok kendinle çeliştiğini gözler önüne seriyor. Engel yok. Tuzak yok. Seni tutan hiçbir şey yok. Annemiz 6 aydır tedavi görüyor. Zihninde kurduğun engeller ise gerçek değil; bahanen, egon ve gururun olmuş. Ne acı..." ifadelerini kullandı.

        "AİLE ÜZERİNDEN KENDİNİ TEMİZE ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORSUN"

        Yurda Gürler, daha sonra bir paylaşımda da bulunarak ağabeyine; "Ailemizi silen, küçümseyen, yok sayan, aşağılayan ve itibarımızı zedeleyen sendin. Şimdi ise sildiğin aile üzerinden kendini temize çıkarmaya çalışıyorsun. 'Misliyle ödeme yaptım' diyorsan, bunu ispatlamakla yükümlüsün. Büyük ağabeyim ve ben, gücümüz yettiğince, elimizden geldiğince annemizin yanında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Eğer evlatlık görevini yerine getiremiyorsan, hiç değilse insan olmanın gereğini yerine getir. Annemiz bu haldeyken nispet yaparak onu daha fazla üzme" sözleriyle karşılık verdi.

        Yurda Gürler, son olarak; "Görünen o ki aileyi karalamayı başarı sayan dili taşımaya devam edeceksin. Ne yazık ki... Ama ben, gerçekleri söylemekten vazgeçmeyeceğim. Kral çıplak..." ifadelerini kullandı.

        Gerçek Fikri Ne? 1 Ocak 2026 (İsrail Somaliland'i Tehcir Amacıyla Mı Tanıdı?)

        Galata'da Yüz binler buluştu. Jackie Chan'den Gazze mesajı. İstanbul'dan Dünya'ya Gazze mesajı. Gazze 2026'da nefes alacak mı? Gazzeliler Somali'ye mi sürülecek? İsrail Gazzelileri Somaliland'e sürme peşinde mi? İsrail Filistinlileri Afrika'ya mı sürmek istiyor? Gazze görev gücünde Türk Askeri olacak mı? İsrail Somaliland'i tehcir amacıyla mı tanıdı? SDG için süre doldu, ne olacak? Ankara'dan SDG'ye son uyarı mı? Şam SDG'yi vurursa ABD ne yapar? Türkiye-Suriye sınırında ne oluyor? Gerçek Fikri Ne'de Eren Eğilmez sordu; Gazeteci Levent Kemal, Akademisyen Prof. Dr. Mehmet Özkan ve Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük anlattı.  

        #yurda gürler
        #özcan deniz
