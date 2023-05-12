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Özcan Deniz, sahneye Togg ile çıktı

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından düzenlenen 'Bursa'da Büyük Buluşma' konserinde Özcan Deniz, yapılan özel bir rampa sayesinde yerli otomobil Togg'la sahneye çıktı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı

Özcan Deniz, sahneye Togg ile çıktı - Magazin haberleri
DHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı tarafından, Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Özcan Deniz ile Derya Uluğ'un sahneye çıktığı 'Bursa'da Büyük Buluşma' adlı bir konser düzenlendi.

Konserin ilgi odağı Anadolu Togg T10X oldu. Özcan Deniz'in kullandığı otomobil, özel bir rampayla sahneye çıkartıldı. Deniz'e, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank co-pilotluk yaptı.

Etkinlikte Teknofest montu giyen Mustafa Varank, "Hoş geldiniz" dediği gençlere, "Teknofest gençliği burada mı?" diye sorduktan sonra Özcan Deniz'e kırmızı renkli Teknofest montu hediye etti. Özcan Deniz ise Togg deneyimiyle ilgili olarak, "Şahane bir duygu. Bütün mühendislere, bütün emeği geçenlere sizler adına teşekkür ediyorum" dedi.

AK Parti Bursa 2'nci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı olan Mustafa Varank yaptığı selamlama konuşmasında, gerçekleştirdikleri Büyük Bursa Buluşması'nda, coşkunun çok güzel olduğunu belirterek, duygularını "Önümüzdeki günlerde genç kardeşlerimizle, kadınlarla, Bursalı hemşehrilerimizle Türkiye Yüzyılı'nda, Bursa yüzyılında hep beraber olacağız" şeklinde dile getirdi.

BAKAN VARANK KONSERİ EŞİYLE İZLEDİ

Özcan Deniz, 'Zorun Ne Benle Aşk' adlı şarkısıyla başladığı konserinde Bursalılara keyifli bir gece yaşattı. Mustafa Varank, eşi Esra Varank ile birlikte seyircilerin arasında konseri takip etti.

Derya Uluğ, konseri öncesinde de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursalıları selamladı. Aktaş, her yıl 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, Gençlik Haftası'nda gençlerle buluştuklarını söyleyerek "Bursalılar, o kadar çok sevdi ki... Geçen sene olduğu gibi bu sene de Derya Uluğ hanımefendi bizlerle birlikte. 'Gençlik Haftası'nı bu yıl coşku içinde karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Derya Uluğ
Derya Uluğ

7 DAKİKADA 7 TAHİNLİ PİDE YEDİ

Büyük Bursa Buluşması'nın gündüz programında tahinli pide yarışması yapıldı. 16 yarışmacının katıldığı heyecanlı mücadeleyi Mustafa Varank ile Alinur Aktaş da yakından takip etti.

Süleyman Işık, 7 dakikada 7 tahinli pide yiyerek birinci oldu. Işık, 5 çeyrek altının sahibi oldu. Mustfa Varank, Merinos Parkı'nda gençlerin, kadınların ve kooperatiflerin stantlarını da ziyaret etti.

Fotoğraflar: DHA

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