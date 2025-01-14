Özel, büyükelçilerle buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Thomas Hans Ossowski ve AB üyesi ülkelerin büyükelçileri ile Ankara'da akşam yemeğinde bir araya geldi.

Partiden yapılan açıklamaya göre, yemekte Özel'e, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel ve milletvekilleri eşlik etti.