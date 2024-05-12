Özel'den Anneler Günü paylaşımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sosyal medya hesabından Anneler Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Özel, "Hiçbir annenin gözyaşı dökmediği, evlat acısı çekmediği, yokluk ve yoksulluk yaşamadığı, şiddetin hiçbir türüyle karşılaşmadığı bir gelecek özlemi ile tüm annelerin Anneler Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.