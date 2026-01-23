Özel'den en düşük emekli maaşına ilişkin açıklama

Özel, TBMM Genel Kurulu'nda en düşük emekli aylığının artırılmasını da içeren Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edilmesinin ardından, gazetecilerin sorularını cevapladı.

Bir gazetecinin genel kurulda çıkan tartışmalara ilişkin sorusunu yanıtlayan Özel, "İçerideki yüksek tansiyon sokaktaki reaksiyon ve tepkinin AK Parti milletvekilleri üzerinde oluşturduğu baskıdan başka bir şey değildir. Bir grup başkanvekilinin, sokaktaki durumu anlatmak için kürsüye götürülmek istenen materyale saldırması Meclis'te görülmüş iş değildir." diye konuştu.

Özel, emeklilere 20 bin lira maaşı reva gören bir anlayışı savunmanın zor olduğunu, bunu savunan hiç kimsenin psikolojisinin normal olamayacağını söyledi.

İktidarın oylamada ellerini emekliden yana değil, emeklinin karşısında kaldırdığını iddia eden Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Sokağa çıkacak halleri, kullandıkları oyu savunacak durumları olmadığı için de şiddete başvuruyorlar. Grubumuz son derece sakin kaldı, emeklinin halini sembolize eden tabutun AK Parti zoruyla kürsüye çıkarılmamasını kabul etmediler. Emekliyi o tabutun içine sokanlar artık sokağa çıkacak halde değildir. O yüzden bu reaksiyonu gösteriyorlar."