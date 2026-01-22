Özel: Devlet Bey raconu kessin

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karar TV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı ve gündemi değerlendirdi.

Emekli maaşlarıyla ilgili soru üzerine Özel, tüm muhalefet partilerinin en düşük emekli maaşının 20 bin lira olmasına tepki gösterdiğini söyledi.

Özel, en düşük emekli maaşının 28 bin lira olması ve bütün emeklilere de seyyanen zam yapılmasına ilişkin önergelerinin TBMM Genel Kurulu'nda reddedildiğini hatırlatarak, "Devlet Bey büyüğümüz, bir büyüklük yapsın, raconu o kessin, o söylesin. Desin ki, '28 olmaz, bunun oluru 24 bin.' Biz, 20 binin üzerindeki her rakama oy vereceğiz Devlet Bey'in hatırı için." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel, "CHP'nin bir merkez partisi haline gelip gelmediğine" yönelik soruya karşılık, "CHP'nin listelerinde gelecek dönem, tesettürlü, başörtülü milletvekilleri göreceksiniz. Bu, 'açılım olsun' diye değil. Zamanı geldi, artık bu anormal bir şey değil. CHP'de şu anda bir tesettürlü arkadaşın varlığı, başörtülülere bir mesaj değil. 'Başörtülü arkadaşlar var, bize oy verin' değil. CHP'de başörtülüler, siyasi rekabette başörtüsüzlerle eşit şartlarda, gelin burada siyaset yapın. Eskiden başörtülü birisi CHP'ye baktığında, 'Orada beni kabul etmezler, zorlanırım' diyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin, "Diyanet İşleri Başkanlığını kapatacak mısınız?" sorusu üzerine, "Diyanet'i kuran parti niye kapatsın" yanıtını veren Özel, "İmam hatip liselerini kapatacak mısınız?" sorusunu da "Hayır" diyerek cevapladı. "KARDEŞLİK OLSUN İSTİYORUM" CHP Genel Başkanı Özel'e, Suriye'de yaşanan son gelişmelere ilişkin görüşleri de soruldu. "Kendimi bir Türk olarak, Suriye'deki Türkmenlerin akrabası olarak görüyorum. Türkiye'deki Kürtlerin akrabasıyım, Türkiye'deki Kürtlerle akrabaysam, Suriye'deki Kürtlerle de akrabayım." diyen Özel, çizilen sınırların kardeşliğe engel olamayacağını söyledi. Özel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Suriye'nin üniter devlet yapısını koruması, o yapının içinde Kürtlerin, Türkmenlerin, Arapların, Dürzilerin, Alevilerin anayasal güvence altında üniter bir devlet olarak bulunmaları, bizim onlarla iyi bir ilişki içinde olmamız, Türkiye ve Suriye'ye birlikte kazandıracak. Suriye'de de terör olsun istemiyorum, Türkiye'de de terör olsun istemiyorum. Suriye'de de Türkiye'de de terör bahanesiyle toplumlar üzerinde baskı istemiyorum. Her iki tarafta demokrasi olsun istiyorum. Kardeşlik olsun istiyorum. Ezbere laflara ve şiddet çağıran dile de itiraz ediyorum."

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmaları sorulan Özgür Özel, rapor yazma aşamasının sürdüğünü söyledi. Özel, bütün partilerde uzlaşıyla bir rapor çıkarma iradesi bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada bir mutabakat görülüyor, bundan memnunum. Demokratikleşme adımları samimiyetle ve herkes için atılırsa, sorunların çok büyük bir kısmı çözülüyor. Çatışmalı süreçlerin tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik bazı özel düzenlemelere ihtiyaç var. Tüm taraflar sözlerini tutup, gerekli adımlar samimiyetle atılırsa, silahlar tamamen bırakılır, terör örgütünün yeniden faaliyete geçme riski ortadan kalkar, gerekli demokratik güvenceler toplumun tamamına sağlanırsa, hep birlikte bu işi gerçekleştirmekte fayda görüyorum." "KANITLAYAMADIĞIMIZ YERDE KİMSENİN ARKASINDA DURMAYIZ" Galata Köprüsü'nde Gazze yürüyüşü yapmayı düşünüp düşünmediklerine ilişkin soruya yanıt veren Özel, bu yönde talepte bulunduklarını, ancak bunun reddedildiğini bildirdi. Özel, bazı CHP'li belediye başkanlarının yargılanmalarına ilişkin soruyu ise şöyle cevaplandırdı:

"Tutuksuz yargılamalar başlasa arkadaşlarımız görevlerinin başına dönseler, Cumhuriyet'imizin çok değerli savcıları iddialarını ortaya koysalar, kanıtlarımızı, savunmalarımızı ortaya koysak masumiyetimizi kanıtlayacağımızı düşünüyorum. Kanıtlayamadığımız yerde kimsenin arkasında durmayız. Açık söylüyorum." CHP Genel Başkanı Özel, Manavgat Belediyesine yönelik soruşturmayı anımsatarak, bu durumlarda kendilerinin ilk günden gerekli görevden almaları yaptıklarını söyledi. Yolsuzlukla mücadeleye karşı olmadıklarını ifade eden Özel, "Savunulacak yerde kimseyi savunmasız bırakmayız. Savunulamayacak şeye de sahip çıkıp partiyi o durumda bırakmayız." dedi. "EKREM İMAMOĞLU'NUN OLMADIĞI SEÇİMİN MEŞRUİYETİ YOKTUR" "Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı bir seçimin meşruiyeti tartışmalı bir zemin oluşturur mu?" sorusu üzerine Özel, kendilerinin adayının İmamoğlu olduğunu vurguladı. Özel, "Hatta diyorlar ki bana 'Sen olur musun?' Ben niye olayım? Adayımız Ekrem İmamoğlu. Cesareti varsa onunla yarışsın. Ekrem İmamoğlu'nun olmadığı seçimin meşruiyeti yoktur. Zira seçim partilerin gösterdiği adaylar arasında olur." sözlerini sarf etti.